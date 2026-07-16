En redes sociales, varias personas cuestionaron cómo podrá desarrollarse el encuentro entre Argentina y España ante la pésima calidad del aire en la ciudad.

La previa de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España sigue sumando tensión, pero ya no solo por lo futbolístico. A la alerta sanitaria por la mala calidad del aire en Nueva Jersey, ahora se suma otro fenómeno: la presión creciente desde redes sociales para suspender o reprogramar el partido.

Las imágenes que llegan desde Estados Unidos, con una densa nube de humo cubriendo el cielo sobre el MetLife Stadium, han generado preocupación a nivel global. El origen está en los incendios forestales de Canadá, cuyos efectos ya impactan directamente en la ciudad que albergará el duelo más importante del torneo.

Crece el ruido en redes: piden suspender o reprogramar la final

En las últimas horas, distintos usuarios comenzaron a manifestarse en redes sociales cuestionando la realización del partido en estas condiciones. Algunos mensajes se viralizaron rápidamente, encendiendo el debate.

“No van a jugar la final del Mundial en el MetLife con todo ese humo”, cuestionó una usuaria en redes. Otro fue más allá y mencionó un punto importante: la falta de protección del recinto: “¿Cómo van a jugar la final si el humo de los incendios sigue empeorando? ¡El estadio no tiene techo!”.

Otro que al menos aparentemente pasó o vive cerca del sector aledaño al estadio fue más directo y dijo: “El MetLife todavía huele a humo…”, dejando en evidencia que, si el asunto no mejora de acá a uno o dos días, podría haber cambios importantes.

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Últimos reportes desde el MetLife Stadium, sede de la final del Mundial 2026

La preocupación no es menor. Según reportes y mediciones, la calidad del aire ha sido catalogada como “insalubre para grupos sensibles”, y las imágenes que circulan muestran una especie de neblina gris cubriendo la ciudad y el recinto deportivo.

#Watch: Canadian wildfire smoke has triggered an air quality alert across New York ahead of Sunday's FIFA World Cup final between Argentina and Spain.



Officials expect rain on Saturday to improve conditions before more than 82,500 fans pack MetLife Stadium for football's… pic.twitter.com/dev4IEEenq — India Today Global (@ITGGlobal) July 16, 2026

Por ahora, no existe un anuncio oficial de suspensión o cambio de sede, pero la presión mediática y digital comienza a crecer. Mientras tanto, autoridades y organizadores siguen monitoreando la situación, con la esperanza de que el clima —y las lluvias anunciadas— ayuden a disipar el humo antes del domingo.

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La final está programada, el mundo está expectante, pero hay un factor que no se puede controlar y que, de no tener mejorías, podría traer importantes novedades de cara a la gran final entre España y Argentina.