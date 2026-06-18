Suiza vs. Bosnia y Herzegovina: cuándo, a qué hora y cómo ver GRATIS por el Mundial 2026

Luego de sus respectivos empates en la primera jornada del certamen planetario, ambos equipos buscarán despegar.

La Copa Mundial 2026 sigue su camino y el grupo B lo sabe bien: Suiza se medirá contra Bosnia y Herzegovina por la segunda fecha. Los dos combinados intentarán conseguir sus primeras victorias en la competencia internacional.

En el caso de la primera selección mencionada, realizó su estreno contra Qatar. A pesar de las expectativas, el elenco dirigido por Murat Yakin no logró sacar diferencias y terminó empatando 1-1.

Algo similar a lo que ocurrió con Bosnia y Herzegovina, pero a la inversa. En la primera jornada, logró amargarle la fiesta a Canadá: la visita a uno de los anfitriones acabó 1-1 en el marcador.

Cabe consignar que en esta versión de la Copa Mundial, los primeros dos equipos de cada grupo y los ocho mejores terceros obtendrán boletos para los dieciseisavos de final.

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Suiza se medirá contra Bosnia y Herzegovina por la Copa Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

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¿Cuándo juega Suiza vs. Bosnia y Herzegovina?

El compromiso entre los combinados europeos se disputará este jueves 18 de junio. Está pactado para las 15:00 horas de Chile en el SoFi Stadium, ubicado en Los Ángeles, Estados Unidos.

¿Dónde ver GRATIS el partido del Mundial 2026?

El duelo podrá ser sintonizado a costo cero a través de las pantallas de Chilevisión y en la página web del canal de señal abierta.

A su vez, será emitido en DirecTV y mediante las siguientes plataformas de pago: Amazon Prime, Disney+ Premium, Paramount+ y DAZN.

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En resumen: