Después de 12 años tendremos a un chileno impartiendo justicia en el Mundial 2026, en el partido entre Canadá y Qatar por el Grupo B.

Llegó el gran día. Este jueves debuta el árbitro chileno Cristián Garay en el Mundial 2026, un hito que marca el regreso de los referees nacionales a las Copas del Mundo después de 12 años de ausencia.

El último había sido Enrique Osses que impartió justicia en dos partidos del Mundial de Brasil 2014, ambos en fase de grupos.

Ahora será la oportunidad de Garay que fue desginado para el partido entre Canadá y Qatar por la segunda fecha del Grupo B, por lo que dirigirá nada más que a uno de los anfitriones de esta cita planetaria.

Y la terna será completamente chilena, pues el colegiado de 37 años estará acompañado por los compatriotas José Retamal y Miguel Rocha como sus asistentes.

Mientras que el cuarto árbitro y el árbitro de reserva serán los peruanos Kevin Ortega y Michael Orue, por lo que habrá un equipo cien por ciento sudamericano.

Consignar que el partido inaugural entre México y Sudáfrica también tuvo la presencia de un árbitro chileno, Juan Lara, pero lo hizo desde la cabina del VAR.

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¿A qué hora es el partido de Canadá vs. Qatar?

El partido entre Canadá y Qatar se disputa este jueves 18 de junio a las 18:00 horas de Chile en el Estadio BC Place de Vancouver.

En este estadio debuta el árbitro chileno Cristián Garay en el Mundial 2026. (Foto: Richard Heathcote/Getty Images)

¿Quién transmite el debut de Cristián Garay?

El debut de Cristián Garay se podrá ver en vivo por televisión abierta, ya que lo transmitirá Chilevisión en su señal de aire y también online.

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De igual forma se podrá ver en DSports y las plataformas de pago DGO, Paramount+ y Disney+ Premium.

En síntesis