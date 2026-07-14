¿Transmite Chilevisión? Cómo ver EN VIVO el Francia vs. España por las semifinales del Mundial 2026

Surgieron dudas en las últimas horas sobre la transmisión del Francia vs. España y si Chilevisión lo transmitirá o no.

Las semifinales del Mundial de Norteamérica 2026 arrancarán con todo este miércoles, ya que Francia debe enfrentar a España en Texas en lo que promete ser uno de los partidos más vibrantes de la Copa del Mundo.

El equipo dirigido por Didier Deschamps tiene entre ceja y ceja su tercera final consecutiva de la Copa del Mundo tras haber ganado el torneo en 2018 y haber sido finalista en 2022. Ahora, los galos quieren su gran revancha y buscarán decir presente en Nueva Jersey para la final.

España no quiere ser espectador y también tiene algo que decir: los últimos dos compromisos ‘por los puntos’ ante Francia se los ganó y no en cualquier instancia, ya que se impusieron en semifinales de Eurocopa y Nations League.

España le quiere hacer frente a Francia en Texas. | Foto: Getty Images

Afortunadamente para los fanáticos del fútbol en Chile, para este partido Chilevisión ‘se puso la 10’ y lo transmitirá completamente EN VIVO y GRATIS por TV abierta. También se podrá ver ONLINE en las distintas plataformas del canal nacional.

Así las cosas, está todo listo para que este martes se viva un verdadero partidazo en Arlington entre Francia y España, dos países que ya saben lo que es levantar la Copa del Mundo y buscarán hacerlo una vez más.

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De cara a las semifinales, los usuarios chilenos revisan las condiciones del código promocional antes de definir sus próximas jugadas.

En síntesis

Francia de Didier Deschamps se enfrentará a España en semifinales del Mundial.

Arlington, Texas albergará el partido por el pase a la gran final.

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