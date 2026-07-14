Partidos de HOY en el Mundial 2026: quiénes juegan este martes 14 de julio y cómo ver en Chile

Hoy día se inician las semifinales del Mundial 2026 donde quedará sellado el primer finalista de la Copa del Mundo.

El Mundial de Norteamérica 2026 entra en etapa decisiva y este martes se vivirá elprimer encuentro de semifinales, donde Francia tendrá que enfrentar a España en la ciudad de Arlington, Texas.

El conjunto francés llega como el gran favorito para quedarse con la Copa del Mundo y llegó a esta instancia tras dejar sin problemas en el camino a Marruecos, selección que amenazaba con ser una de las revelaciones del torneo.

Francia quiere su tercera final consecutiva. | Foto: Getty Image

Por otro lado, España tuvo que sufrir un poco más para llegar a la ronda de los 4 mejores: derrotó a Bélgica en un rocoso encuentro que se destrabó en los minutos finales gracias al gol de Mikel Merino.

Cabe recordar que el ganador del duelo entre franceses y españoles se tendrá que medir en la gran final de la Copa del Mundo al vencedor del duelo entre Argentina e Inglaterra que juegan mañana en Atlanta.

De cara a las semifinales, los usuarios chilenos revisan las condiciones del código promocional antes de definir sus próximas jugadas.

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