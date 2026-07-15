Por qué no juega Rodrigo de Paul en Argentina vs. Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026

El mediocampista, una de las piezas más importantes del ciclo de Lionel Scaloni, no estará desde el inicio ante los "Tres Leones".

La Selección Argentina se encuentra a pocas horas de afrontar uno de los partidos más importantes de su historia reciente. La Albiceleste se medirá ante Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026, en un duelo que definirá a uno de los finalistas del certamen.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni llega a esta instancia con la ilusión de repetir lo conseguido en Qatar 2022 y mantenerse en carrera por un nuevo título mundial. Para ello, el entrenador argentino trabajó en cada detalle de un compromiso donde la intensidad, el aspecto físico y las variantes tácticas pueden ser determinantes.

En la previa del encuentro, una de las decisiones que más sorprendió dentro del armado del equipo fue la ausencia de Rodrigo De Paul en la formación titular.

De cara a las semifinales, los usuarios chilenos revisan las condiciones del código promocional antes de definir sus próximas jugadas.

La razón de la ausencia de Rodrigo de Paul ante Inglaterra

La explicación es simple: el “Motorcito” no quedó fuera del equipo por una lesión ni por una suspensión, sino por una decisión futbolística de Lionel Scaloni.

El entrenador argentino decidió realizar una modificación en la zona media para intentar adaptarse a las características del conjunto inglés y eligió a Giuliano Simeone como su reemplazante para la semifinal.

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El futbolista del Atlético de Madrid tendrá una función clave dentro del esquema argentino, aportando intensidad, recorrido, presión sobre la salida rival y un mayor despliegue físico ante un seleccionado inglés que cuenta con jugadores de enorme potencia.

Giuliano Simeone sumó minutos ante Jordania en esta Copa del Mundo | FOTO: Stacy Revere/Getty Images

La decisión representa una variante importante para la Albiceleste, ya que De Paul fue una pieza fundamental en los últimos grandes logros de la Selección Argentina y uno de los futbolistas de mayor confianza para Scaloni durante todo su ciclo.

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De esta manera, el volante del Inter Miami esperará su oportunidad desde el banco de suplentes, mientras que Simeone tendrá la posibilidad de disputar uno de los partidos más importantes de su carrera con la camiseta argentina, nada menos que en una semifinal mundialista ante Inglaterra.

¿A qué hora juegan Argentina e Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026?

El partido de Inglaterra ante Argentina, válido por la segunda semifinal del Mundial, comienza a las 15:00 horas de Chile.