¿Transmite CHV? Así se podrá ver EN VIVO y ONLINE el partido entre España y Bélgica por el Mundial

Los dos equipos europeos chocan en los cuartos de final buscando ser el rival de Francia en las semifinales de la Copa del Mundo.

Los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026 están al rojo vivo y este viernes 10 de julio se vivirá un verdadero partidazo, toda vez que España debe enfrentar a Bélgica y ambos determinarán al rival de Francia en las semifinales.

El conjunto español se presenta en la instancia de cuartos de final tras haber retirado de la Copa de Mundo a Cristiano Ronaldo, jugador portugués quien anunció que no iba a disputar más este tipo de torneos.

Al frente estará Bélgica, conjunto que ha ido de menos a más en la cita mundialista y ahora saca pecho tras la goleada a Estados Unidos: los belgas quieren dar la sorpresa y citarse con Francia la próxima semana en Arlington, Texas.

Bélgica busca las semifinales ante España. | Foto: Getty Images

Afortunadamente para los hinchas que quieren ver este compromiso, Chilevisión anunció que sí lo transmitirá de manera íntegra por sus pantallas. Irá por TV abierta y todas las plataformas ONLINE que posee el canal chileno.

Adicionalmente a Chilevisión, el partido entre España y Bélgica también se podrá ver por las pantallas de D Sports, DGO (la plataforma de D Sports) y Paramount+ con una amplia selección de audios en las transmisiones.

Publicidad

A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

En síntesis

España y Bélgica juegan este viernes 10 de julio por cuartos del Mundial 2026.

El ganador será el rival de Francia en las semifinales en Arlington, Texas.

Publicidad