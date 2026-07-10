¿Transmite CHV? Así se podrá ver EN VIVO y ONLINE el partido entre España y Bélgica por el Mundial

Los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026 están al rojo vivo y este viernes 10 de julio se vivirá un verdadero partidazo, toda vez que España debe enfrentar a Bélgica y ambos determinarán al rival de Francia en las semifinales.
El conjunto español se presenta en la instancia de cuartos de final tras haber retirado de la Copa de Mundo a Cristiano Ronaldo, jugador portugués quien anunció que no iba a disputar más este tipo de torneos.
Al frente estará Bélgica, conjunto que ha ido de menos a más en la cita mundialista y ahora saca pecho tras la goleada a Estados Unidos: los belgas quieren dar la sorpresa y citarse con Francia la próxima semana en Arlington, Texas.
Bélgica busca las semifinales ante España. | Foto: Getty Images
Afortunadamente para los hinchas que quieren ver este compromiso, Chilevisión anunció que sí lo transmitirá de manera íntegra por sus pantallas. Irá por TV abierta y todas las plataformas ONLINE que posee el canal chileno.
Adicionalmente a Chilevisión, el partido entre España y Bélgica también se podrá ver por las pantallas de D Sports, DGO (la plataforma de D Sports) y Paramount+ con una amplia selección de audios en las transmisiones.
A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.
Partidos de HOY en el Mundial 2026: quiénes juegan este viernes 10 de julio y cómo ver en Chile
En síntesis
- España y Bélgica juegan este viernes 10 de julio por cuartos del Mundial 2026.
- El ganador será el rival de Francia en las semifinales en Arlington, Texas.
- Chilevisión, D Sports y Paramount+ transmitirán el partido en televisión y plataformas online.