¿Y Argentina? Lamine Yamal anticipa semifinal ante Francia con sutil ninguneo a la albiceleste: “Somos…”

El astro del FC Barcelona y la Selección de España anticipó el duro cruce con Francia y le pegó un palito al vigente campeón del mundo.

El día de ayer quedó definida la primera semifinal del Mundial de Norteamérica 2026, toda vez que España derrotó a Bélgica en la agonía y se clasificó a la ronda de los 4 mejores para enfrentar a Francia, equipo que un día antes había derrotado a Marruecos.

Una de las figuras del triunfo sobre los belgas fue nada más ni nada menos que Lamine Yamal, el astro que tiene el FC Barcelona y que está viviendo su primera Copa del Mundo con el conjunto ibérico.

En zona mixta, Yamal respondió a las preguntas de la prensa y, consultado sobre el duelo contra Francia, le pegó un sutil ninguneo a Argentina: “Yo creo que, si le tienen que temer a alguien es a nosotros, les hemos eliminado (a Francia; Nations League y EURO). Somos dos equipazos, dos seleccione top mundial. Para mí las dos mejores”, dijo pasando por alto al vigente campeón del mundo.

España es semifinalista del Mundial. | Foto: Getty Images

Lamine Yamal no se achica frente al poderío que han mostrado los franceses en este Mundial y asegura que España no le tiene ni una pizca de miedo: “Veremos qué pasa, pero nosotros no tenemos ningún miedo”, agregó.

¿Es España y Francia las dos mejores selecciones actualmente? La inclusión de lo ibéricos en este mote es cuestionable, pero la de Francia no. Por otro lado, Argentina se ha ganado su lugar y, guste o no, es el vigente campeón del mundo que va por su cuarta estrella en este torneo.

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A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

En síntesis

España derrotó a Bélgica y clasificó a la semifinal del Mundial de Norteamérica 2026.

Lamine Yamal aseguró que España no le tiene miedo al poderío de Francia.

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