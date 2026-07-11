Si Inglaterra le gana a Noruega, ¿con quién juega en semifinales del Mundial 2026?

Inglaterra enfrenta a Noruega por un lugar en las semifinales del Mundial 2026. En caso de avanzar, los Three Lions ya conocen a sus posibles rivales.

La recta final del Mundial 2026 -que se está desarrollando en Estados Unidos, México y Canadá- comienza a definir los grandes enfrentamientos que marcarán la lucha por el trofeo más importante del fútbol.

A esta altura del torneo, cada partido no solo representa la posibilidad de seguir avanzando, sino también la oportunidad de quedar cada vez más cerca de la gloria y medirse ante las mejores selecciones del planeta.

La Selección de Inglaterra y la Selección de Noruega llegan a los cuartos de final con caminos diferentes, pero con un mismo objetivo: quedar a solo dos partidos de disputar la gran final.

Más allá de la trascendencia del encuentro, los hinchas ingleses ya comienzan a mirar lo que podría ocurrir después. En caso de superar al conjunto escandinavo, los dirigidos por Thomas Tuchel ya tienen definido su camino hacia las semifinales.

El posible próximo rival de Inglaterra

Si los Tres Leones logran derrotar a los Vikingos Rojos en los cuartos de final, asegurarían su presencia entre los cuatro mejores equipos del torneo y enfrentarían al ganador del duelo entre Argentina y Suiza.

Argentina y Suiza se medirán este sábado a las 21:00 horas, por lo que Inglaterra tendría que esperar algunas horas para conocer a su próximo rival. De todas formas, la organización del Mundial ya confirmó la fecha, horario y estadio para la semifinal.

Publicidad

Inglaterra se ilusiona con llegar a semifinales | FOTO: Darrian Traynor/Getty Images)

Cabe recordar que la semifinal se llevará a cabo el próximo miércoles 15 de julio a las 13:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Atlanta, buscando un lugar en la gran final del Mundial 2026.

En resumen…

El partido entre Inglaterra y Noruega por los cuartos de final se juega este sábado 11 de julio .

y Noruega por los cuartos de final se juega este . El ganador se enfrentará al vencedor de Argentina contra Suiza en la semifinal.

en la semifinal. La semifinal se disputará el miércoles 15 de julio en el Estadio Atlanta.