Partidos de HOY en el Mundial 2026: quiénes juegan este viernes 10 de julio y cómo ver en Chile

Este viernes se llevará a cabo el segundo partido de cuartos de final y quedará definido el rival de Francia en semifinales.

La acción del Mundial de Norteamérica 2026 no se detiene y este viernes 10 de julio se vivirá un verdadero partidazo, toda vez que España enfrentará a Bélgica por los cuartos de final donde uno será el rival de Francia en las semifinales.

En el caso de los ibéricos, llegaron a esta instancia tras superar de manera ajustada a Portugal por la cuenta mínima. Ahora, España se ilusiona en grande y comandados por Lamine Yamal esperan llegar lejos en la cita mundialista.

Lamine Yamal quiere su primera semifinal de Mundial. | Foto: Getty Images

Bélgica, por otro lado, ha ido de menos a más en la Copa del Mundo y se citó ante España luego de vapulear a Estados Unidos por 4-1, compromiso que estuvo marcado por la polémica de Folarin Balogun en los norteamericanos.

Cabe mencionar que, quien resulte vencedor de este encuentro, tendrá que enfrentar en las semifinales del Mundial de Norteamérica 2026 a nada más ni nada menos que Francia, equipo que ayer derrotó sin complicaciones a Marruecos.

A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

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El partido de HOY viernes en el Mundial

España vs. Bélgica

· Chile: 15:00 horas | Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+