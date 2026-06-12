Tras Canadá vs. Bosnia y Herzegovina: la tabla de posiciones del grupo B del Mundial 2026

El anfitrión alcanzó a recuperarse del gol visitante en el primer tiempo y empató en su estreno en Toronto.

La Copa Mundial 2026 está al rojo vivo: Canadá enmendó el camino y consiguió un valioso empate 1-1 contra Bosnia y Herzegovina en el grupo B. De esta manera, el local escapó de una vergüenza en casa.

A pesar de que Jovo Lukic abrió el marcador para el combinado europeo en el minuto 21, fue Cyle Larin el encargado de dejar el resultado en igualdad en el 79′ en Toronto.

De esta manera, ambas selecciones se mantienen en lo más alto de la clasificatoria con un punto para cada uno. Tendrán que esperar el desenlace del encuentro entre Qatar y Suiza (13/06 a las 15:00 horas).

¿Próximos duelos en la segunda jornada de la fase de grupos? Precisamente, Canadá se medirá ante Qatar (18/06 a las 18:00 horas), mientras que Bosnia y Herzegovina tendrá un cara a cara contra Suiza (18/06 a las 15:00 horas).

Canadá salvó el orgullo contra Bosnia y Herzegovina. (Foto: Getty Images)

Así está la tabla de posiciones del grupo B del Mundial 2026

Grupo B # Equipos PTS J G E P +/- 1 Canadá 1 1 0 1 0 0 2 Bosnia Herzegovina 1 1 0 1 0 0 3 Suiza 0 0 0 0 0 0 4 Qatar 0 0 0 0 0 0