Formaciones confirmadas de Suiza vs. Canadá en el Mundial 2026: jugadores claves

Con ambos equipos igualados con cuatro puntos, el duelo entre la Selección de Suiza y la Selección de Canadá toma una relevancia especial en el Grupo B del Mundial 2026.

Ambas escuadras llegan invictas a este compromiso, aunque el conjunto canadiense ocupa momentáneamente la cima de la tabla gracias a una mejor diferencia de gol, por lo que el encuentro aparece como una oportunidad clave para definir el liderato de la zona.

Por lo mismo, tanto Suiza como Canadá saldrán a buscar un triunfo que les permita dar un golpe de autoridad en el grupo.

Las alineaciones Suiza y Canadá

XI Suiza: Gregor Kobel; Luca Jaquez, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka, Johan Manzambi, Djibril Sow; Breel Embolo y Ruben Vargas.

XI Canadá: Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Luc De Fougerolles, Derek Cornelius, Richie Laryea; Mathieu Choiniere, Nathan Saliba, Ali Ahmed; Tajon Buchanan, Jonathan David y Cyle Larin.

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Los jugadores claves en el Suiza vs. Canadá

En Suiza, gran parte de las miradas estarán puestas en Granit Xhaka, mediocampista que se ha transformado en el líder futbolístico del equipo. El volante no solo destaca por su experiencia y capacidad para ordenar el juego, sino también por ser el encargado de marcar el ritmo del partido, iniciar la salida desde el fondo y darle equilibrio a un equipo que apuesta por la posesión y el control del balón.

Por otra parte, en Canadá la principal atención estará sobre Jonathan David, quien llega como la gran carta ofensiva del conjunto norteamericano. El delantero destaca por su movilidad, velocidad y capacidad para generar peligro dentro del área rival, siendo uno de los futbolistas más determinantes del equipo.

Datos clave…

Suiza y Canadá llegan a este compromiso con 4 puntos cada uno , por lo que el ganador terminará como líder del Grupo B.

, por lo que el ganador terminará como líder del Grupo B. Granit Xhaka aparece como el líder futbolístico de Suiza y el encargado de manejar los tiempos del partido desde el mediocampo.

En Canadá, Jonathan David asoma como la principal carta ofensiva y uno de los nombres llamados a marcar diferencias.