La Selección de Brasil se convirtió en la segunda octavofinalista del Mundial 2026, luego de eliminar a Japón en los dieciseisavos de final.

Este lunes se lleva a cabo el segundo día de dieciseisavos de final en el Mundial 2026, donde Brasil y Japón abrieron la jornada con un triunfo en el epílogo del ‘Scratch’, que avanzó a octavos de final y espera rival.

La Verdeamarela de Carlo Ancelotti dio vuelta el marcador ante los nipones, que se pusieron en ventaja a los 29 minutos del primer tiempo con un golazo de Kaishu Sano.

Pero la Canarinha remontó en el complemento con los goles de Casemiro (56′) y Gabriel Martinelli en los descuentos (90+5′).

Con esto, Brasil se convierte en el segundo octavofinalista de esta Copa del Mundo, luego de lo que hizo ayer (domingo) Canadá ante Sudáfrica.

Ahora, los pentacampeones del mundo esperan rival entre el cruce de Costa de Marfil y Noruega, por el lado derecho del cuadro.

Los Elefantes y los Vikingos se ven las caras mañana (martes) a las 13:00 horas en el AT&T Stadium de Dallas, Estados Unidos.

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En este sector también se enfrentarán México vs. Ecuador e Inglaterra vs. RD Congo, que podrían ser los rivales de Brasil en cuartos de final.

Así está el cuadro final del Mundial 2026

(Imagen: FIFA/IA)

En síntesis

Brasil venció a Japón con goles de Casemiro (56′) y Gabriel Martinelli (90+5′).

con goles de Casemiro (56′) y Gabriel Martinelli (90+5′). Mundial 2026 ya tiene a Canadá y Brasil como primeros clasificados a octavos.

ya tiene a Canadá y Brasil como primeros clasificados a octavos. Costa de Marfil y Noruega definen el martes al rival de Brasil en octavos.