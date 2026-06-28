La Selección de Canadá clasificó por primera vez a octavos de final luego gracias a un agónico gol del capitán Eustáquio.

El Mundial 2026 ya conoce a su primer clasificado a octavos de final, donde Canadá eliminó a Sudáfrica en Los Ángeles en el primer cruce de dieciseisavos de final, la nueva fase que se sumó en esta Copa del Mundo de 48 equipos.

La selección canadiense, que es una de las tres anfitrionas de esta cita planetaria, se impuso por 1-0 a los Bafana Bafana gracias al gol en los descuentos de su capitán, Stephen Eustáquio, quien rompió con la igualdad con un tiro desde fuera del área a los 90+2′.

Los africanos esperaban llevar la definición al tiempo extra, pero en el momento menos esperado hubo una desatención defensiva que no desaprovecharon los de la hoja de maple.

Cabe recordar que Canadá venía de quedar segundo en el Grupo B y ahora se convierte en el primer octavofinalista de este Mundial 2026, donde espera por conocer a su contrincante.

Su rival saldrá del cruce entre Países Bajos y Marruecos, que se define mañana (lunes) desde las 21:00 horas en el Estadio BBVA de Monterrey, México.

Los norteamericanos van por el lado izquierdo del cuadro, donde hay potencias como Alemania, Francia, Portugal y España.

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Además, para los canadienses es un hecho histórico, porque nunca se habían podido meter entre los 16 mejores en una Copa del Mundo ni tampoco habían podido avanzar en una etapa de eliminación directa.

Revisa el cuadro a continuación:

Así está el cuadro final del Mundial 2026.

En síntesis

Canadá vence 1-0 a Sudáfrica con gol de Stephen Eustáquio al minuto 90+2′.

con gol de Stephen Eustáquio al minuto 90+2′. Primer clasificado a octavos: Canadá avanza a la ronda de 16 del Mundial 2026.

Canadá avanza a la ronda de 16 del Mundial 2026. Países Bajos o Marruecos definirán al rival de Canadá este lunes en Monterrey.