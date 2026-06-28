Este domingo comienzan la fase de eliminación directa en el Mundial 2026 con el duelo entre Sudáfrica versus Canadá por los dieciseisavos de final.

¡Comienzan los dieciseisavos de final del Mundial 2026! Este domingo arranca la fase de eliminación directa de la Copa del Mundo, con el partido entre Sudáfrica y Canadá, donde uno de los anfitriones perdió la localía y juega en Los Ángeles.

Los canadienses terminaron en la segunda posición del Grupo B, por lo que no pudieron continuar jugando sus partidos en su país. Mientras que los ‘Bafana Bafana’ dieron la sorpresa en el Grupo A y avanzaron tras vencer a Corea del Sur en la tercera fecha.

Para esta jornada, ambos entrenadores ponen equipos estelares para buscar seguir en carrera en este Mundial y avanzar a octavos de final, un hecho que sería histórico para cualquiera de estas dos selecciones.

Por el lado de los canadienses, dicen presente como titulares las figuras Tajon Buchanan, Stephen Eustáquio, Nathan-Dylan Saliba y Jonathan David.

Mientras que sigue siendo suplente, como en todo el torneo, la estrella del Bayern Múnich, Alphonso Davies.

Alphonso Davies es suplente en la Selección de Canadá. (Foto: Harry How/Getty Images)

Publicidad

El ganador de esta llave enfrentará en octavos de final al vencedor del cruce entre Países Bajos y Marruecos, que se enfrentarán mañana (lunes) a las 21:00 horas en Monterrey.

Las formación de Sudáfrica y Canadá

Formación de Sudáfrica: Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Ime Okon, Mbekezeli Mbokazi, Aubrey Modiba; Teboho Mokoena, Yaya Sithole, Thapelo Maseko, Relebohile Mofokeng, Oswin Appollis; Evidence Makgopa.

Formación de Canadá: Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Moise Bombito, Derek Cornelius, Richie Laryea; Tajon Buchanan, Nathan-Dylan Saliba; Stephen Eustáquio, Liam Millar; Jonathan David y Tani Oluwaseyi.

Publicidad

En síntesis