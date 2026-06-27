Tras Colombia vs. Portugal: así queda la tabla de posiciones del grupo K del Mundial 2026

Tanto cafetaleros como lusos clasificaron a la siguiente ronda del certamen planetario. Ya tienen rivales en dieciseisavos.

La Copa Mundial 2026 entró en tierra firme: el grupo K se cerró. ¿Con qué resultados? En primera instancia, Colombia empató 0-0 contra Portugal en la definición del líder de la tabla de posiciones.

Con este marcador, el elenco sudamericano quedó en lo más alto de la clasificatoria con siete unidades. De esta manera, se medirá contra Ghana en los dieciseisavos de final.

En tanto, la escuadra europea será el siguiente rival de Croacia en la ronda de los 32 mejores equipos. El combinado comandado por Cristiano Ronaldo quedó en la segunda ubicación con cuatro puntos.

A su vez, República Democrática del Congo derrotó 3-1 a Uzbekistán (eliminado) y se quedó con el tercer puesto, por lo que enfrentará a Inglaterra en la próxima fase del certamen continental.

Colombia y Portugal terminaron empatados 0-0 en el Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

Así queda la tabla del grupo K del Mundial 2026

Grupo K # Equipo PTS PJ G E P DG 1 Colombia 7 3 2 1 0 +3 2 Portugal 5 3 1 2 0 +5 3 RD Congo 4 3 1 1 1 +1 4 Uzbekistán 0 3 0 0 3 -9