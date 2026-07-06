Formaciones CONFIRMADAS de Portugal vs. España en el Mundial 2026: alineaciones, ausentes y jugadores claves

Portugal y España se enfrentan en uno de los duelos más esperados de los octavos de final del Mundial 2026.

El Mundial 2026 entra en una fase decisiva y uno de los cruces más esperados de los octavos de final es el que protagonizan la Selección de Portugal y la Selección de España, dos escuadras llamadas a pelear por el título.

El enfrentamiento no solo reúne historia y rivalidad europea, sino también un choque de generaciones lideradas por figuras de talla mundial como Cristiano Ronaldo, en el lado portugués, y jóvenes talentos como Lamine Yamal en el elenco español.

Con ese escenario, tanto Roberto Martínez como Luis de la Fuente ya tienen todo definido y confirmaron sus formaciones titulares para un partido que promete intensidad desde el primer minuto.

A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

Formaciones confirmadas

XI Portugal (Roberto Martínez): Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Pedro Neto, Rafael Leão, Cristiano Ronaldo.

XI España (Luis de la Fuente): Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodrigo Hernández, Dani Olmo, Pedri; Lamine Yamal, Álex Baena, Mikel Oyarzabal.

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Las ausencias en Portugal y España

En Portugal, no hay grandes ausencias y la novedad es la apuesta por Renato Veiga en la zaga central se consolida de manera definitiva.

Por el lado español, la principal noticia en la previa es la suplencia de Nico Williams, quien no inicia el compromiso debido a las molestias físicas que venía arrastrando en los últimos días.

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Jugadores clave del partido

En Portugal, todas las miradas vuelven a estar sobre Cristiano Ronaldo, acompañado por la velocidad de Rafael Leão y la generación de juego de Bruno Fernandes, tres piezas fundamentales en el esquema luso.

En España, el eje del equipo pasa por Rodri en la mitad de la cancha, la visión de juego de Pedri y el desborde constante de Lamine Yamal.

Datos claves…

Cristiano Ronaldo: lidera el ataque titular confirmado de la selección de Portugal.

Nico Williams: inicia como suplente en España debido a molestias físicas recientes.

Mikel Oyarzabal y Lamine Yamal: comandan la ofensiva titular confirmada de España.