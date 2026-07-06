Portugal vs. España: ¿contra quién juega el ganador en los cuartos de final del Mundial 2026?

En el AT&T Stadium de Dallas, Portugal y España protagonizan uno de los duelos más esperados de los octavos de final del Mundial 2026.

En el AT&T Stadium de Dallas, en el marco de los octavos de final del Mundial 2026, la Selección de Portugal y la Selección de España se enfrentan con un solo objetivo: avanzar a los cuartos de final de la cita planetaria.

El encuentro llega además cargado de contexto, ya que trae al recuerdo la final de la UEFA Nations League disputada hace poco más de un año, donde Portugal terminó quedándose con el título tras imponerse a la Furia Roja en una dramática definición por penales frente al equipo dirigido por Luis de la Fuente.

La Seleção das Quinas, liderada por Cristiano Ronaldo en lo que podría ser su última participación en un Mundial, apuesta por su jerarquía y experiencia, mientras que el combinado español confía en el talento de una nueva generación encabezada por Lamine Yamal.

A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

El rival que espera en cuartos de final

Sin embargo, una de las principales interrogantes que ronda entre los fanáticos del fútbol es quién será el rival que les espera a Portugal o España en caso de conseguir la clasificación a la siguiente fase del torneo.

El ganador de este encuentro avanzará a los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026, donde enfrentará al vencedor del duelo entre Estados Unidos y Bélgica.

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Tanto Estados Unidos como Bélgica llegan con argumentos para competir por un lugar entre los cuatro mejores del torneo | FOTO: Getty Images

El compromiso entre estadounidenses y belgas está programado para disputarse este lunes 6 de julio en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

¿Cuándo se jugará dicho encuentro por los cuartos de final?

El próximo viernes 10 de julio, a las 15.00 horas de Chile.