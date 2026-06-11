VIDEO | Así fue el primer gol del Mundial 2026 en el México vs Sudáfrica

Revive lo que fue el primer gol del Mundial 2026 en duelo entre México y Sudáfrica.

En esta jornada se dio comienzo a lo que es el Mundial 2026, en donde México y Sudáfrica daban vida al primer partido dentro de esta prestigiosa competencia futbolística.

Un apretado encuentro es el que se vive en el Estadio Azteca, en donde ambos equipos buscaban abrir el marcador y ponerse en ventaja rápidamente en su debut.

El primer gol de este torneo llegó a los 9 minutos del compromiso y fue en favor de México, siendo anotado por el goleador del Al-Qadsiah de Arabia Saudita, Julián Quiñones.

La escuadra de Javier Aguirre realizó una presión alta contra la selección africana, en la que Erik Lira se encargó de asistir a Quiñones, quien sacó un potente remate que venció al portero Ronwen Williams.

VIDEO: REVISA EL GOL DE QUIÑONES PARA MÉXICO