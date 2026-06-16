Esta noche debutaron los campeones del mundo en el Mundial 2026, donde Lionel Messi volvió a hacer de las suyas a los 38 años.

La Selección Argentina arrancó con todo en su defensa del título en el Mundial 2026, pues este martes debutaron por el Grupo J ante Argelia en Kansas City, donde Lionel Messi se lució con un golazo.

El gran referente y capitán de la Albiceleste se encargó de abrir el marcador a los 17 minutos en el Estadio Arrowhead, que fue repletado por hinchas trasandinos.

La Pulga recibió un pase de Rodrigo De Paul y enfrentó al arquero Luca Zidane con un zambombazo cruzado desde fuera del área, remate de zurda que no pudo aguantar el golero y terminó desviando hasta su ángulo superior izquierdo.

A los 5′, el atacante del Inter Miami ya había marcado, pero la conquista fue anulada por fuera de juego.

Mira el VIDEO a continuación:

"Closs":

Por los comentarios sobre su relato en el partido de la Selección Argentina contra Argentina pic.twitter.com/UW0mX8zGO3 https://t.co/mjIBYPDrmy — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) June 17, 2026

Con esta anotación, Messi empata con el francés Kylian Mbappé en el tercer lugar de los máximos goleadores en la historia de los mundiales, con 14 conquistas.

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Solo están por detrás del brasileño Ronaldo Nazário (15) y del alemán Miroslav Klose (16), ambos retirados del fútbol profesional.

Además, el ex astro del Barcelona llegó a los 912 goles en su exitosa carrera y al partido número 200 vistiendo la camiseta de Argentina.

En síntesis

Lionel Messi anotó a los 17 minutos ante Argelia en el Mundial 2026.

anotó a los 17 minutos ante Argelia en el Mundial 2026. 14 goles en mundiales alcanzó Messi, igualando a Kylian Mbappé en el tercer lugar.

en mundiales alcanzó Messi, igualando a Kylian Mbappé en el tercer lugar. Estadio Arrowhead de Kansas City alberga el debut de Argentina por el Grupo J.