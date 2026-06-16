La expectación es total para ver el estreno del cuadro trasandino en Norteamérica. La Albiceleste de Lionel Messi comienza la defensa del título que ganó en Qatar 2022 ante un rival que, en el papel, es inferior. Sin embargo, en la interna argentina saben perfectamente que en este tipo de torneos no existe margen para el exceso de confianza, especialmente considerando que el conjunto africano aspira a dar el gran golpe ante los vigentes campeones y aguarles la fiesta de entrada.
El panorama para el cuerpo técnico no ha sido del todo sencillo en los días previos al estreno liguero. El elenco dirigido por Lionel Scaloni sale a pelear por el bicampeonato con algunas bajas y jugadores que llegan con problemas físicos, lo que obligará al estratega de Pujato a mover las piezas de su pizarra para estructurar un once competitivo que mantenga la intensidad y el juego asociado que los llevó a tocar el cielo.
Una jornada clave en la cita planetaria
El cruce entre sudamericanos y africanos se robará todas las miradas de los especialistas internacionales, abriendo los fuegos de un grupo que promete sacar chispas de principio a fin. La jornada asoma como una de las más importantes de toda la fase de grupos y podrás conocer todos los detalles a continuación junto a Bolavip, donde te llevaremos el minuto a minuto, las polémicas, los goles y el análisis completo del estreno del campeón del mundo.