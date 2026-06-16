¡Muy buenas noches! Nos volvemos a encontrar para traerte todos los detalles del debut de Argentina, el campeón del mundo, ante Argelia por el Grupo J del Mundial 2026.

Emiliano Martínez enciende alarmas en la previa del duelo de Argentina ante Argelia luego de arrastrar molestias en su mano derecha durante toda la preparación. Conoce más aquí .

Argelia es uno de los equipos más importantes de África y, más allá de no ser favorito, aspira a amargarle las cosas a Argentina. Sus figuras, su táctica y más aquí .

El choque entre Argentina y Argelia será transmitido en TV por la señal de cable de DSports (610//1610) y señal abierta en Chilevisión . La transmisión online estará a cargo de Disney+ Premium, Amazon Prime Video, Paramount+, DAZN y las plataformas de CHV.

Lionel Messi rompe líneas y se mete entre la defensa para quedar solo frente al arco, definiendo con clase. Sin embargo, estaba fuera de juego por muy poco.

Fares Chaibi sorprende a todos y se mete por la izquierda para rematar libre, anotando el 0 a 1. Sin embargo, cuando todo era alegría el VAR canceló todo por offside.

Lionel Messi entra muy fuerte y todo Argelia reclama su expulsión, pero el VAR no ve nada raro y lo mantiene en la cancha.

Triplete de Lionel Messi, que aprovecha una jugada elaborada y define con un remate desde fuera del área para el 3 a 0.

La expectación es total para ver el estreno del cuadro trasandino en Norteamérica. La Albiceleste de Lionel Messi comienza la defensa del título que ganó en Qatar 2022 ante un rival que, en el papel, es inferior. Sin embargo, en la interna argentina saben perfectamente que en este tipo de torneos no existe margen para el exceso de confianza, especialmente considerando que el conjunto africano aspira a dar el gran golpe ante los vigentes campeones y aguarles la fiesta de entrada.

El panorama para el cuerpo técnico no ha sido del todo sencillo en los días previos al estreno liguero. El elenco dirigido por Lionel Scaloni sale a pelear por el bicampeonato con algunas bajas y jugadores que llegan con problemas físicos, lo que obligará al estratega de Pujato a mover las piezas de su pizarra para estructurar un once competitivo que mantenga la intensidad y el juego asociado que los llevó a tocar el cielo.

Una jornada clave en la cita planetaria

El cruce entre sudamericanos y africanos se robará todas las miradas de los especialistas internacionales, abriendo los fuegos de un grupo que promete sacar chispas de principio a fin. La jornada asoma como una de las más importantes de toda la fase de grupos y podrás conocer todos los detalles a continuación junto a Bolavip, donde te llevaremos el minuto a minuto, las polémicas, los goles y el análisis completo del estreno del campeón del mundo.