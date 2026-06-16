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MUNDIAL 2026

EN VIVO: Lionel Messi pone arriba a Argentina sobre Argelia con un golazo

Argentina debuta en el Mundial 2026 enfrentando a Argelia en un duelo que promete altas emociones en el arranque de su zona.

90+6' - ¡FINAL DEL PARTIDO!

Argentina golea 3 a 0 a Argelia gracias al triplete de Lionel Messi. ¡Gracias por seguir el partido junto a nosotros! Hasta la próxima.

82' - CAMBIOS EN ARGELIA

Ramiz Zerrouki y Adil Boulbina ingresan por Nabil Bentaleb y Farès Chaibi.

79' - CAMBIOS EN ARGENTINA

Bajo una ovación, Lionel Messi y Cristian Romero son reemplazados por Nicolás Otamendi y Nico Paz

75' - ¡GOOOOOL DE ARGENTINA!

Triplete de Lionel Messi, que aprovecha una jugada elaborada y define con un remate desde fuera del área para el 3 a 0.

69' - ¡ÚLTIMA PAUSA DE HIDRATACIÓN!

Con una Argentina relajada y una Argelia obligada a una remontada, los jugadores escuchan indicaciones al costado de la cancha.

64' - CAMBIOS EN ARGELIA

Hicham Boudaoui, Amine Gouiri y Anis Hadj Moussa son reemplazados por Houssem Aouar, Mohamed El Amine y Riyad Mahrez.

60' - ¡GOOOOOL DE ARGENTINA!

Alexis Mac Allister prueba con un remate a distancia y el rebote le queda servido a Lionel Messi para el 2 a 0 ante Argelia.

55' - CAMBIOS EN ARGENTINA

Nicolás González y Julián Álvarez reemplazan a Lautaro Martínez y Thiago Almada.

45' - ¡COMIENZA LA SEGUNDA ETAPA Y CON CAMBIO!

En Argentina, Nahuel Molina reemplaza a Gonzalo Montiel.

45+4' - ¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

En un intenso partido, Argentina vence por la cuenta mínima a Argelia en el Mundial.

32' - ¡EMPEZARON LAS POLÉMICAS PARA ARGENTINA!

Lionel Messi entra muy fuerte y todo Argelia reclama su expulsión, pero el VAR no ve nada raro y lo mantiene en la cancha.

24' - ¡PAUSA DE HIDRATACIÓN!

Después de un arranque frenético, ambos equipos ordenan ideas para salir a enfrentar la última parte del primer tiempo.

17' - ¡GOOOOOL DE ARGENTINA!

Quién otro que Lionel Messi, que saca un misil a distancia para sorprender al arquero y anotar el 1 a 0 frente a Argelia.

8' - ¡GOL ANULADO A ARGELIA!

Fares Chaibi sorprende a todos y se mete por la izquierda para rematar libre, anotando el 0 a 1. Sin embargo, cuando todo era alegría el VAR canceló todo por offside.

5' - ¡GOL ANULADO A ARGENTINA!

Lionel Messi rompe líneas y se mete entre la defensa para quedar solo frente al arco, definiendo con clase. Sin embargo, estaba fuera de juego por muy poco.

1' - ¡ARRANCA EL PARTIDO!

Argentina y Argelia se enfrentan en un partido que promete en el Mundial 2026.

¡LA ALBICELESTE ES LOCAL!

Con gran cantidad de hinchas de Argentina en las tribunas, ya está todo listo para el pitazo inicial.

¡CON MESSI A LA CABEZA!

Así sale Argentina a hacer el calentamiento antes del duelo con Argelia.

¡EL ONCE DE ARGELIA!

Así van a dar la sorpresa los Zorros del Desierto:

¡FORMACIÓN DE ARGENTINA!

Estos son los 11 elegidos de la Albiceleste:

¿DÓNDE VER EL PARTIDO?

El choque entre Argentina y Argelia será transmitido en TV por la señal de cable de DSports (610//1610) y señal abierta en Chilevisión. La transmisión online estará a cargo de Disney+ Premium, Amazon Prime Video, Paramount+, DAZN y las plataformas de CHV.

¡NO ES UN RIVAL CUALQUIERA!

Argelia es uno de los equipos más importantes de África y, más allá de no ser favorito, aspira a amargarle las cosas a Argentina. Sus figuras, su táctica y más aquí.

¡UN CAMPEÓN DEL MUNDO CON PROBLEMAS!

Emiliano Martínez enciende alarmas en la previa del duelo de Argentina ante Argelia luego de arrastrar molestias en su mano derecha durante toda la preparación. Conoce más aquí.

¡COMIENZA LA DEFENSA DEL TÍTULO!

¡Muy buenas noches! Nos volvemos a encontrar para traerte todos los detalles del debut de Argentina, el campeón del mundo, ante Argelia por el Grupo J del Mundial 2026.

Lionel Messi abre la cuenta para Argentina ante Argelia
© Getty ImagesLionel Messi abre la cuenta para Argentina ante Argelia

La expectación es total para ver el estreno del cuadro trasandino en Norteamérica. La Albiceleste de Lionel Messi comienza la defensa del título que ganó en Qatar 2022 ante un rival que, en el papel, es inferior. Sin embargo, en la interna argentina saben perfectamente que en este tipo de torneos no existe margen para el exceso de confianza, especialmente considerando que el conjunto africano aspira a dar el gran golpe ante los vigentes campeones y aguarles la fiesta de entrada.

El panorama para el cuerpo técnico no ha sido del todo sencillo en los días previos al estreno liguero. El elenco dirigido por Lionel Scaloni sale a pelear por el bicampeonato con algunas bajas y jugadores que llegan con problemas físicos, lo que obligará al estratega de Pujato a mover las piezas de su pizarra para estructurar un once competitivo que mantenga la intensidad y el juego asociado que los llevó a tocar el cielo.

Una jornada clave en la cita planetaria

El cruce entre sudamericanos y africanos se robará todas las miradas de los especialistas internacionales, abriendo los fuegos de un grupo que promete sacar chispas de principio a fin. La jornada asoma como una de las más importantes de toda la fase de grupos y podrás conocer todos los detalles a continuación junto a Bolavip, donde te llevaremos el minuto a minuto, las polémicas, los goles y el análisis completo del estreno del campeón del mundo.

Cristopher Antúnez
Cristopher Antúnez
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