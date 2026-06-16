Este martes debutó la Selección de Francia en el Mundial 2026, una de las favoritas para quedarse con esta Copa del Mundo, donde Kylian Mbappé fue figura ante Senegal por el Grupo I.
El astro del Real Madrid abrió la senda de los galos con un golazo a los 66 minutos, pudiendo acabar con la resistencia del arquero Edouard Mendy que estaba siendo figura.
El goleador de ‘Les Bleus’ recibió un pase filtrado de Michael Olise del Bayern Múnich, para definir de primera y cruzado al segundo palo del golero senegalés.
Mira el VIDEO a continuación:
¡OLISE-MBAPPÉ: GOL DE FRANCIA ASEGURADO!— DSPORTS (@DSports) June 16, 2026
Michael asistió con un pase perfecto a Kylian que no perdonó y convirtió el 1-0 para que Francia se ponga en ventaja ante Senegal. pic.twitter.com/gtfXzHzhZA
Las marcas de Kylian Mbappé
Con esta conquista, Mbappé igualó a Olivier Giroud como máximo goleador en la historia de la selección francesa, con 57 tantos.
Además, supera al brasileño Pelé en el listado de goleadores de los Mundiales, pues ahora suma 13 anotaciones, igualando a Lionel Messi y su compatriota Just Fontaine.
Por delante solo están Gerd Müller (14), Ronaldo (15) y Miroslav Klose (16), los tres retirados de la actividad profesional.
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En síntesis
- Kylian Mbappé anotó a los 66 minutos en el debut de Francia ante Senegal.
- 57 goles lo igualan con Olivier Giroud como máximo anotador histórico de Francia.
- 13 anotaciones en Mundiales registra ahora, superando a Pelé e igualando a Lionel Messi.