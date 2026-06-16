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Mundial 2026

VIDEO: Kylian Mbappé abre la senda de Francia en el Mundial 2026 con este golazo ante Senegal

El astro del Real Madrid anotó el primer gol para Francia en el Mundial 2026, abriendo la senda ante Senegal por el Grupo I.

Kylian Mbappé comenzó con el pie derecho el Mundial 2026. (Foto: Getty Images)
Kylian Mbappé comenzó con el pie derecho el Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

Este martes debutó la Selección de Francia en el Mundial 2026, una de las favoritas para quedarse con esta Copa del Mundo, donde Kylian Mbappé fue figura ante Senegal por el Grupo I.

El astro del Real Madrid abrió la senda de los galos con un golazo a los 66 minutos, pudiendo acabar con la resistencia del arquero Edouard Mendy que estaba siendo figura.

El goleador de ‘Les Bleus’ recibió un pase filtrado de Michael Olise del Bayern Múnich, para definir de primera y cruzado al segundo palo del golero senegalés.

Mira el VIDEO a continuación:

Las marcas de Kylian Mbappé

Con esta conquista, Mbappé igualó a Olivier Giroud como máximo goleador en la historia de la selección francesa, con 57 tantos.

Además, supera al brasileño Pelé en el listado de goleadores de los Mundiales, pues ahora suma 13 anotaciones, igualando a Lionel Messi y su compatriota Just Fontaine.

Por delante solo están Gerd Müller (14), Ronaldo (15) y Miroslav Klose (16), los tres retirados de la actividad profesional.

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En síntesis

  • Kylian Mbappé anotó a los 66 minutos en el debut de Francia ante Senegal.
  • 57 goles lo igualan con Olivier Giroud como máximo anotador histórico de Francia.
  • 13 anotaciones en Mundiales registra ahora, superando a Pelé e igualando a Lionel Messi.
Patricio Muñoz
Patricio Muñoz
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