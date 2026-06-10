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Mundial 2026

Estos son los partidos del Mundial 2026 que transmite Disney+: con los relatos de Mariano Closs

La plataforma de pago transmitirá 23 partidos de la fase de grupos del Mundial 2026 en su plan premium.

La plataforma de streaming Disney+ también transmitirá el Mundial 2026. (Foto: Getty Images)
La plataforma de streaming Disney+ también transmitirá el Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

Este jueves comienza el Mundial 2026, una cita inédita que tendrá a 48 equipos y que se celebra en tres países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá.

La Copa del Mundo se disputa entre el 11 de junio y 19 de julio, donde todo comienza con el partido inaugural entre México y Sudáfrica por el Grupo A.

En Chile habrá distintas formas de ver esta Copa del Mundo. En televisión abierta Chilevisión dará 34 partidos de la fase de grupos y en streaming Paramount+ tendrá los 104 partidos de esta edición.

Mientras que la plataforma Disney+ también se unió a la cobertura de este Mundial 2026 y transmitirá 23 encuentros de la fase inicial en el plan premium.

Su relator principal será Mariano Closs y transmitirán al menos un partido por jornada, con las labores de ESPN.

Luego, tendrá dos partidos de dieciseisavos de final, dos de octavos de final, uno de cuartos de final y por completo podrán transmitir las semifinales y la gran final.

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Los partidos de fase de grupos que van por Disney+

Jueves 11 de junio, 15:00 horas: México vs. Sudáfrica – Grupo A

Viernes 12 de junio, 21:00 horas: Estados Unidos vs. Paraguay – Grupo D

Sábado 13 de junio, 18:00 horas: Brasil vs. Marruecos – Grupo C

Domingo 14 de junio, 19:00 horas: Costa de Marfil vs. Ecuador – Grupo E

Lunes 15 de junio, 18:00 horas: Arabia Saudita vs. Uruguay – Grupo H

Martes 16 de junio, 15:00 horas: Francia vs. Senegal – Grupo I

Martes 16 de junio, 21:00 horas: Argentina vs. Argelia – Grupo J

Miércoles 17 de junio, 16:00 horas: Inglaterra vs. Croacia – Grupo L

Miércoles 17 de junio, 22:00 horas: Uzbekistán vs. Colombia – Grupo K

Jueves 18 de junio, 15:00 horas: Suiza vs. Bosnia y Herzegovina – Grupo B

Viernes 19 de junio, 18:00 horas: Escocia vs. Marruecos – Grupo C

Viernes 19 de junio, 23:00 horas: Turquía vs. Paraguay – Grupo D

Sábado 20 de junio, 16:00 horas: Alemania vs. Costa de Marfil – Grupo E

Domingo 21 de junio, 12:00 horas: España vs. Arabia Saudita – Grupo H

Lunes 22 de junio, 13:00 horas: Argentina vs. Austria – Grupo J

Martes 23 de junio, 13:00 horas: Portugal vs. Uzbekistán – Grupo K

Martes 23 de junio, 16:00 horas: Inglaterra vs. Ghana – Grupo L

Miércoles 24 de junio, 18:00 horas: Brasil vs. Escocia – Grupo C

Jueves 25 de junio, 16:00 horas: Ecuador vs. Alemania – Grupo E

Jueves 25 de junio, 22:00 horas: Paraguay vs. Australia – Grupo D

Viernes 26 de junio, 15:00 horas: Noruega vs. Francia – Grupo I

Viernes 26 de junio, 20:00 horas: Uruguay vs. España – Grupo H

Sábado 27 de junio, 19:30 horas: Colombia vs. Portugal – Grupo K

ESPN transmitirá el Mundial 2026 a través de Disney+ Premium.

ESPN transmitirá el Mundial 2026 a través de Disney+ Premium.

En síntesis

  • El Mundial 2026 se celebrará del 11 de junio al 19 de julio.
  • Mariano Closs será el relator principal de los partidos transmitidos por Disney+.
  • La plataforma Disney+ transmitirá 23 encuentros de la fase inicial en Chile.
Patricio Muñoz
Patricio Muñoz
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