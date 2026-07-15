Video: Revisa el gol de Anthony Gordon en Argentina vs. Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026

El atacante inglés aprovechó una de las primeras oportunidades del encuentro y silenció a los hinchas argentinos con la apertura de la cuenta.

La Selección Argentina y la Selección de Inglaterra está protagonizando un electrizando encuentro por la semifinal del Mundial 2026, partido que entrega un boleto a la gran final del certamen.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni llegó a esta instancia con la ilusión de defender el título obtenido en Qatar 2022, mientras que los “Tres Leones” buscan volver a disputar una final mundialista y romper una larga sequía en la máxima cita del fútbol.

Con dos planteles repletos de figuras y una rivalidad histórica que se remonta a varias citas planetarias, el encuentro prometía emociones. Y así fue, ya que Inglaterra logró golpear primero y tomó ventaja en el marcador.

Anthony Gordon abre el marcador para Inglaterra

Cuando el segundo tiempo recién comenzaba a tomar ritmo, Anthony Gordon apareció para romper el cero y adelantar a los de Thomas Tuchel.

El atacante del FC Barcelona aprovechó un gran centro de Morgan Rogers y la desatención de Nahuel Molina para vencer al arquero Emiliano Martínez y desatar la celebración de los hinchas ingleses presentes en el Mercedes-Benz Stadium.

Gordon celebrando su gol ante Argentina | FOTO: Justin Setterfield/Getty Images

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El gol obligó a la Albiceleste a cambiar rápidamente el libreto. Con Messi como principal conductor, los de Scalonia salieron en busca del empate para mantenerse con vida en una semifinal que promete grandes emociones hasta el pitazo final.

El gol de Anthony Gordon: