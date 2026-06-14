VIDEO | Revisa el histórico gol de Livano Comenencia para Curazao en el Mundial 2026 ante Alemania

El histórico gol de Livano Comenencia para Curazao en el duelo ante Alemania por el Mundial 2026.

En esta jornada se da inicio a lo que es el grupo E en el Mundial 2026, en donde la Selección de Alemania se enfrenta ante la debutante Curazao en un compromiso histórico para los ‘Curazoleños’

Ambos equipos se ven las caras en el NRG Stadium, en la que se vivió sin duda uno de los primeros momentos históricos en esta competencia y Curazao fue la gran protagonista

La escuadra dirigida por Dick Advocaat logró anotar su primer gol en la historia de Curazao en el Mundial, país que en su debut en esta cita mundialista, pudo consguir su anhelado tanto.

Tras ir en desventaja con el tanto de Lucas Nmecha a los 6 minutos, Curazao logró la igualdad a los 21 minutos tras el gol de Livano Comenencia, quien aprovechó un rebote que quedó en la puerta del area y con un potente remate, venció al portero Manuel Neuer.

VIDEO: REVISA EL GOL DE COMENENCIA