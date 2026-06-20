Formaciones confirmadas para Ecuador vs. Curazao en el Mundial 2026: análisis táctico

Ambos combinados americanos necesitan de una victoria para seguir con vida en el certamen planetario. No arrancaron bien.

Ecuador y Curazao protagonizarán un duelo crucial por la segunda fecha del Grupo E en el Mundial 2026. Ambos equipos cayeron durante sus respectivos debuts, por lo que necesitan conseguir una victoria urgente para poder avanzar.

La escuadra sudamericana debe recuperarse rápidamente tras su inesperada derrota inicial ante Costa de Marfil. Mientras tanto, el conjunto caribeño intentará reponerse de la dolorosa caída sufrida frente a Alemania. Ambos entrenadores ya preparan cambios.

Formación confirmada de Ecuador

Ecuador emplea un esquema dinámico con línea de tres centrales y carrileros ofensivos. El mediocampo, liderado por Moisés Caicedo, busca presionar alto y recuperar rápido para abastecer con verticalidad la velocidad de Gonzalo Plata y los goles de Enner Valencia.

Buscando sumar puntos vitales, el entrenador Sebastián Beccacece alineará a Hernán Galíndez; Willian Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo, Pedro Vite, Alan Franco; Jordy Alcívar, Gonzalo Plata, John Yeboah y el goleador Enner Valencia.

Ecuador necesita vencer a Curazao en el Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

La alineación ratificada de Curazao

Pese a marcarle un histórico gol a los teutones, Curazao sufrió un abultado revés. El país menos poblado del torneo confía plenamente en figuras como Armando Obispo para mantener viva su ilusión mundialista.

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Para este duelo decisivo, Curazao formará con Eloy Room; Sherel Floranus, Juriën Gaari, Armando Obispo, Joshua Brenet, Justin Fonville; Juninho Bacuna, Livano Comenencia, Leandro Bacuna, Tahith Chong y Jürgen Locadia, buscando dar la sorpresa.