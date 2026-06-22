Los famosos streamers de España y Argentina discutieron por el punto negro que tiene la Albiceleste contra Chile en los últimos años.

Sin dudas que la Selección de Argentina está atravesando el mejor momento de toda su historia, luego de consagrase bicampeona de América y haber conseguido el Mundial 2022, sumado al gran inicio en el Mundial 2026. Pero todavía no pueden olvidarse de Chile.

Las dos Copas América que perdieron contra la Selección Chilena en 2015 y 2016 aparece como el gran punto negro en la última década de la Albiceleste, lo que intenta evadir el streamer argentino La Cobra.

A través de una transmisión en conjunto con el español Ibai Llanos, este último paró en seco al famoso trasandino quien se sobró por el gran presente de Argentina.

“En Argentina uno abre los diccionarios y no existe la palabra derrota”, lanzó La Cobra.

A lo que Llanos le sacó la final del Mundial 2014 contra Alemania y las derrotas frente a La Roja: “Sí, 2014 Mario Gotze y Chile Copas América. Sí, existen muchas (derrotas)”.

La domada de Ibai Llanos

Luego, el ibérico hizo un profundo análisis de lo que singificaron estos triunfos de Chile ante Argentina, que incluso llevaron al retiro de Lionel Messi de su selección por un tiempo.

“Lo que está claro, que Chile nunca le ha ganado dos finales de Copa América a Argentina. Porque es que aparte Chile no es ganarle a Argentina, es ganarle contra todos. Contra la organización, contra los arbitrajes, contra todo”, comentó el español.

Publicidad

“Es que Chile no ganó a Argentina, Chile le ganó a una empresa, Chile ganó a una organización. Todo el mundo quería que ganara a Argentina, nadie iba con Chile. ¿A quién le interesa que Chile gane la Copa América?”, completó.

Mira el VIDEO a continuación:

En síntesis

Copa América 2015 y 2016: Chile venció a Argentina en ambas finales continentales.

Chile venció a Argentina en ambas finales continentales. Ibai Llanos: recordó a La Cobra las derrotas argentinas en 2014, 2015 y 2016.

recordó a La Cobra las derrotas argentinas en 2014, 2015 y 2016. Lionel Messi: se retiró temporalmente de la selección argentina tras las victorias de Chile.