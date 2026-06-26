El presidente del fútbol chileno confirmó que la Selección Chilena cambia de marca deportiva y que los ingresos serán mayores.

Este viernes se desarrolló una ceremonia en la cual se reconoció a los campeones de la Selección Chilena en la Copa América Centanario 2016, en el marco del décimo aniversario de aquella hazaña.

En la instancia estuvo presente el presidente de la Fedaración de Fútbol de Chile (FFCh) y la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), el señor Pablo Milad, quien ya va de salida pero de todos modos dejará firmado un nuevo contrato de La Roja.

Se trata de la nueva marca deportiva que vestirá la Selección, pues en diciembre se acaba el contrato con Adidas y la sucesora sería la empresa ecuatoriana Marathon Sports.

Sobre aquello fue consultado el timonel del balompié nacional, quien confirmó que ya está listo el vínculo con la firma sudamericana, que también viste a Ecudor, Bolivia, Barcelona de Guayaquil, Independiente del Valle y Universitario de Lima.

“Se firmó el contrato con Marathon. Hay que negociarlo ahora porque los tiempos son escasos y desde el 1 de enero tiene que partir la marca nueva. Se está avanzando bien”, comentó Milad a los medios presentes.

Además, aseguró que este contrato será mejor en las cifras que el anterior con la marca alemana: “La camiseta se vendió en un 70, 80% más que lo que se había vendido”.

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Marathon será el nuevo sponsor técnico de la Selección Chilena.

De esta forma, se confirma que Marathon será la encargada de proveer las indumentarias de Chile de cara al proceso rumbo al Mundial 2030, iniciando el 1 de enero del 2027.

Mientras que Adidas se despide después de cinco años y medio a cargo de la ropa del Equipo de Todos.

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En síntesis