Los Faraones lo ganaban cómodamente hasta el minuto 80 en un partido tenso. Sin embargo, el campeón del mundo lo dio vuelta y los africanos se indignaron contra el juez.

Argentina protagonizó un partidazo de infarto y terminó imponiéndose por 3-2 ante Egipto en los octavos de final del Mundial 2026, en un duelo que tuvo de todo y que se definió en el último suspiro. El conjunto africano golpeó primero con Yasser Ibrahim a los 15’, sorprendiendo a la Albiceleste y obligándola a remar desde atrás.

El trámite fue intenso y cambiante, con momentos de dominio para ambos lados. Los “Faraones” dieron un golpe que pudo ser de KO en el complemento con Mostafa Ziko a los 67’, complicando aún más a los campeones del mundo que no encontraban soluciones en el campo.

La remontada tomó forma con la gran figura Cristian “Cuti” Romero recién a los 79’, que encendió la ilusión, y luego con nada menos que Lionel Messi a los 83’, quien apareció en el momento clave para igualar el marcador. Cuando todo parecía irse al alargue, Enzo Fernández a los 90+3’ desató la locura con el 3-2 definitivo, sellando una clasificación épica.

El problema estuvo en que el conjunto africano reclamó un supuesto penal justo en la jugada de donde salió el tanto del jugador del Chelsea, lo que generó la total indignación de todo el cuerpo técnico y el banco egipcio.

Tensión total: pelea tras el gol agónico de Argentina

El gol de Enzo Fernández no solo desató la euforia argentina, sino que también provocó una fuerte reacción en el banco de Egipto. Apenas se concretó el tanto, se generaron empujones, reclamos y discusiones subidas de tono entre integrantes del cuerpo técnico y suplentes del conjunto africano.

La situación escaló rápidamente, obligando a la intervención de árbitros y personal de seguridad para contener el conflicto. La bronca egipcia era evidente tras un desenlace que sintieron injusto por cómo se dio el trámite del partido.

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Finalmente, el incidente no pasó a mayores, pero dejó en evidencia la tensión acumulada en un cierre dramático, donde Argentina festejó una clasificación heroica mientras Egipto se retiró con frustración y polémica.

Revisa acá las imágenes:

ATLANTA, GEORGIA – JULY 07: Referee Francois Letexier shows a red card to team official Saafan Elsaghir of Egypt during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Argentina and Egypt at Atlanta Stadium on July 07, 2026 in Atlanta, Georgia. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

ATLANTA, GEORGIA – JULY 07: Referee Francois Letexier shows a red card to team official Saafan Elsaghir of Egypt during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Argentina and Egypt at Atlanta Stadium on July 07, 2026 in Atlanta, Georgia. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

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ATLANTA, GEORGIA – JULY 07: Team official Saafan Elsaghir of Egypt reacts after getting a red card during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Argentina and Egypt at Atlanta Stadium on July 07, 2026 in Atlanta, Georgia. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

ATLANTA, GEORGIA – JULY 07: Referee Francois Letexier shows a red card to team official Saafan Elsaghir of Egypt during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Argentina and Egypt at Atlanta Stadium on July 07, 2026 in Atlanta, Georgia. (Photo by Justin Setterfield/Getty Images)

ATLANTA, GEORGIA – JULY 07: Referee Francois Letexier shows a red card to team official Saafan Elsaghir of Egypt during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Argentina and Egypt at Atlanta Stadium on July 07, 2026 in Atlanta, Georgia. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)