Todo parece indicar que Eugenio Mena será nuevo refuerzo de Universidad Católica de cara a la próxima temporada, esto porque según varios medios, el bicampeón de América con la Selección Chilena le habría comunicado a Racing Club que no renovará su contrato que termina en diciembre.

Esta noticia caló hondo en los fanáticos de Universidad de Chile, los cuales esperaban un retorno del lateral izquierdo y volvería a repetir su exitoso paso en los azules, donde pudo levantar tres torneos nacionales, una Copa Chile y la histórica Copa Sudamericana 2011.

Mena es recordado por los hinchas azules tras su exitoso paso en la U | Foto: Agencia Uno

Cristián Caamaño, periodista de Deportes Agricultura, se tomó un momento para contar la verdad que hay detrás del frustrado traspaso del Chueco al Romántico Viajero.

"En Racing suponen que no es un tema económico que lo trae de vuelta a Chile sino de índole familiar. Dicho esto, mucha gente de la U se pregunta ¿Por qué no vino a la U si finalmente él pasó buena parte de vida en el club, siendo formado en Santiago Wanderers, y llegó a los azules muy jóvenes?", partió diciendo el comentarista radial.

"La historia es que la U cuando se acercó a Eugenio Mena y comenzó a hablar con él, no ahora sino hace varios meses, de pronto se metió la gente que lo representa, pero no es directamente Felicevich sino los asesores directos de él y abortaron toda misión de la U diciéndole que no insistieran más con Mena porque él quiere ir a Católica. En la U se sorprendieron porque hasta ese momento el jugador nunca les había comunicado nada y todo pasó porque la gente que representa a Mena le dijeron que no lo siguieran molestando. Esta información es la que me dieron directamente de la U", añadió el también panelista de ESPN.

"A la U le sorprendió la actitud de Mena porque podría haberlo dicho de frente y no mandar a los representantes. A partir de ahí, la U no supo que hacer...No llegaron a conversar de cuánto podía ser el contrato", finalizó contando Caamaño.