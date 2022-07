Universidad de Chile y Colo Colo se enfrentan de este fin de semana al otro en uno de los partidos más esperados del Campeonato Nacional. La teleserie en la búsqueda de un recinto deportivo había llegado a su fin luego, de que se diera a conocer la posibilidad del Estadio Fiscal de Talca en la cual en las últimas horas se comenzó a instalar la duda.

Es que el alcalde de Talca estaba preocupado por esta medida en la cual no estaba de acuerdo con que este partido se disputará en dicha ciudad, considerando los altos riesgos que generan este tipo de enfrentamientos entre los dos clubes más populares que tiene el fútbol chileno y el cual mueve más gente.

Debido a esta situación es que durante este jueves se reunieron las personas encargadas para analizar la presencia del partido en la cual contó con el alcalde de Talca, Juan Carlos Díaz, el delegado presidencial de la Región del Maule, Humberto Aqueveque, la jefa nacional de Estadio Seguro, Pamela Venegas, y el coronel Óscar Muñoz, jefe de la VII Zona de Carabineros del Maule.

Lo cierto es que en las últimas horas se dio a conocer mediante el alcalde de Talca, que el recinto deportivo aún no está confirmado. “El delegado me dijo que la decisión no está tomada. Esperemos que no se juegue. No tengo nada en contra de los clubes, pero está en riesgo el orden público de la ciudad. Nos falta contingente policial en el día a día”.

Estadio Fiscal de Talca en duda para el Superclásico. (Foto: Agencia Uno)

Mientras que, el delegado presidencia de la zona, contempló que “La decisión se tomará el lunes, cuando se reciba el informe de factibilidad de Carabineros. El estadio cumple con los requisitos para albergar el Superclásico, pero depende también del informe que vuelva a hacer llegar Azul Azul y la ANFP con los requerimientos”.

Además, agregó que “Si la respuesta es positiva vamos a pedir contingente desde otras regiones, así como de Santiago, si es necesario. Tenemos que evitar la alteración del orden público, no solo en la seguridad, sino que también en el aspecto vial”.

ver también Alcalde de Talca se niega a recibir el Superclásico en el Fiscal

ver también Vargas revela que los Superclásicos han sido un sufrimiento para la U

Finalmente, la jefa de Estadio Seguro, señaló que “Agradezco la disposición de las autoridades locales de tener esta reunión para la propuesta de Universidad de Chile, para jugar el Superclásico en Talca. La ciudad tiene un estadio espectacular y una comunidad muy futbolera”.

Se espera que el lunes de la semana siguiente se tomen las decisiones correspondientes y finalmente si se acepta o no el Estadio Fiscal de Talca para albergar el Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo.