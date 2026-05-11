Los hijos Julio y Damián confirmaron que el otrora entrenador de la selección chilena fue internado de manera preventiva en una clínica en Rancagua.

Los hijos de Nelson Acosta, actualizaron mediante un comunicado el estado de salud de su padre, luego que el pasado sábado el exentrenador de selección chilena fuese ingresado de urgencia a un centro hospitalario en la ciudad de Rancagua, región de O’Higgins.

Como ya viene siendo costumbre, y en medio de una pugna familiar, los hijos Julio y Damián Acosta publicaron una carta donde contradicen a su hermana Silvana respecto al estado de salud del técnico que llevó a Chile al Mundial de Francia 1998 y conquistó la medalla de bronce en Sydney 2000.

En el escrito, los hijos de ‘Don Nelson’ señalan que “durante la noche del sábado 09 de mayo, y por recomendación del equipo médico tratante, se decidió trasladar a nuestro padre a un centro asistencial, con el objetivo de evaluar algunos exámenes recientes y realizar estudios complementarios”.

Nelson Acosta atraviesa un delicado estado de salud.

“El traslado se realizó de forma preventiva y bajo supervisión. Se ha determinado que permanecerá algunos días hospitalizado para realizar todos los exámenes y estudios necesarios, en un centro que ha acompañado su atención médica durante años y donde existe un conocimiento acabado de su condición clínica”.

En esa línea, los hijos del DT campeón del fútbol chileno con Cobreloa y Everton mandaron un mensaje de calma a los seguidores del otrora entrenador. “Queremos transmitir tranquilidad, no se trata de una situación de gravedad, sino de una instancia orientada a la prevención, control y estudio. Como familia, seguiremos enfocados en su bienestar, procurando siempre que reciba la atención adecuada, en un entorno de respeto, cuidado y tranquilidad”, finalizaron.

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La familia de Nelson Acosta realizó una nueva declaración oficial sobre el estado salud del ex técnico de La Roja.



La hospitalización del medallista de bronce no es por un estado de gravedad, sino “una instancia orientada a la prevención, control y estudio” pic.twitter.com/0huP0nlI6D — Nicolás Valenzuela (@nvalenzuelamora) May 12, 2026

En síntesis…