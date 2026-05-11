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¡Fuerza Don Nelson!

Actualizan estado de salud de Nelson Acosta: “Se determinó que permanecerá algunos días hospitalizado”

Los hijos Julio y Damián confirmaron que el otrora entrenador de la selección chilena fue internado de manera preventiva en una clínica en Rancagua.

Nelson Acosta permanecerá hospitalizado, según confirmó su familia.
© PhotosportNelson Acosta permanecerá hospitalizado, según confirmó su familia.

Los hijos de Nelson Acosta, actualizaron mediante un comunicado el estado de salud de su padre, luego que el pasado sábado el exentrenador de selección chilena fuese ingresado de urgencia a un centro hospitalario en la ciudad de Rancagua, región de O’Higgins.

Como ya viene siendo costumbre, y en medio de una pugna familiar, los hijos Julio y Damián Acosta publicaron una carta donde contradicen a su hermana Silvana respecto al estado de salud del técnico que llevó a Chile al Mundial de Francia 1998 y conquistó la medalla de bronce en Sydney 2000.

En el escrito, los hijos de ‘Don Nelson’ señalan que “durante la noche del sábado 09 de mayo, y por recomendación del equipo médico tratante, se decidió trasladar a nuestro padre a un centro asistencial, con el objetivo de evaluar algunos exámenes recientes y realizar estudios complementarios”.

Nelson Acosta atraviesa un delicado estado de salud.

Nelson Acosta atraviesa un delicado estado de salud.

“El traslado se realizó de forma preventiva y bajo supervisión. Se ha determinado que permanecerá algunos días hospitalizado para realizar todos los exámenes y estudios necesarios, en un centro que ha acompañado su atención médica durante años y donde existe un conocimiento acabado de su condición clínica”.

En esa línea, los hijos del DT campeón del fútbol chileno con Cobreloa y Everton mandaron un mensaje de calma a los seguidores del otrora entrenador. “Queremos transmitir tranquilidad, no se trata de una situación de gravedad, sino de una instancia orientada a la prevención, control y estudio. Como familia, seguiremos enfocados en su bienestar, procurando siempre que reciba la atención adecuada, en un entorno de respeto, cuidado y tranquilidad”, finalizaron.

En síntesis…

  • Hospitalización preventiva: Nelson Acosta permanece internado en Rancagua para someterse a exámenes de rutina y estudios complementarios.
  • Estado no grave: Sus hijos aclararon que el ingreso no es una emergencia crítica, sino una medida de control supervisada por su equipo médico.
  • Pugna familiar: El reporte de Julio y Damián Acosta busca desmentir versiones de su hermana Silvana sobre la supuesta gravedad del exentrenador.
Rodrigo Realpe
Rodrigo Realpe
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