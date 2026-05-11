Los hijos de Nelson Acosta, actualizaron mediante un comunicado el estado de salud de su padre, luego que el pasado sábado el exentrenador de selección chilena fuese ingresado de urgencia a un centro hospitalario en la ciudad de Rancagua, región de O’Higgins.
Como ya viene siendo costumbre, y en medio de una pugna familiar, los hijos Julio y Damián Acosta publicaron una carta donde contradicen a su hermana Silvana respecto al estado de salud del técnico que llevó a Chile al Mundial de Francia 1998 y conquistó la medalla de bronce en Sydney 2000.
En el escrito, los hijos de ‘Don Nelson’ señalan que “durante la noche del sábado 09 de mayo, y por recomendación del equipo médico tratante, se decidió trasladar a nuestro padre a un centro asistencial, con el objetivo de evaluar algunos exámenes recientes y realizar estudios complementarios”.
Nelson Acosta atraviesa un delicado estado de salud.
“El traslado se realizó de forma preventiva y bajo supervisión. Se ha determinado que permanecerá algunos días hospitalizado para realizar todos los exámenes y estudios necesarios, en un centro que ha acompañado su atención médica durante años y donde existe un conocimiento acabado de su condición clínica”.
En esa línea, los hijos del DT campeón del fútbol chileno con Cobreloa y Everton mandaron un mensaje de calma a los seguidores del otrora entrenador. “Queremos transmitir tranquilidad, no se trata de una situación de gravedad, sino de una instancia orientada a la prevención, control y estudio. Como familia, seguiremos enfocados en su bienestar, procurando siempre que reciba la atención adecuada, en un entorno de respeto, cuidado y tranquilidad”, finalizaron.
La familia de Nelson Acosta realizó una nueva declaración oficial sobre el estado salud del ex técnico de La Roja.— Nicolás Valenzuela (@nvalenzuelamora) May 12, 2026
La hospitalización del medallista de bronce no es por un estado de gravedad, sino “una instancia orientada a la prevención, control y estudio” pic.twitter.com/0huP0nlI6D
En síntesis…
- Hospitalización preventiva: Nelson Acosta permanece internado en Rancagua para someterse a exámenes de rutina y estudios complementarios.
- Estado no grave: Sus hijos aclararon que el ingreso no es una emergencia crítica, sino una medida de control supervisada por su equipo médico.
- Pugna familiar: El reporte de Julio y Damián Acosta busca desmentir versiones de su hermana Silvana sobre la supuesta gravedad del exentrenador.