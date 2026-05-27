Pablo Hoffmann rompe el silencio sobre posible salida de cuatro figuras de O’Higgins: “En este momento…”

Se acerca el mercado de fichajes y varias figuras de O’Higgins comienzan a despertar el interés de distintos clubes tras su destacado presente.

O’Higgins atraviesa un positivo momento. El Capo de Provincia logró clasificar al repechaje de la Copa Sudamericana tras derrotar a Millonarios en Colombia en la última jornada del Grupo C, consolidando una campaña que ha generado ilusión entre sus hinchas.

En paralelo, el conjunto rancagüino también se mantiene competitivo en la Liga de Primera 2026, torneo donde actualmente marcha en la octava posición con 11 puntos menos que el líder Colo Colo, aunque todavía tiene pendiente el encuentro frente a Universidad de Chile, lo que podría acercarlo aún más a la parte alta de la tabla.

Parte importante de este buen presente tiene relación con el rendimiento de cuatro futbolista, quienes han comenzado a despertar interés de cara al próximo mercado de pases debido a sus actuaciones. ¿De quiénes se trata? De Francisco González, Martín Sarrafiore, Felipe Ogaz y Felipe Faundez.

El DT Lucas Bovaglio y sus pupilos son pura alegría | FOTO: Leonardo Castaneda/VizzorImage/Photosport

En Rancagua miran de reojo la situación de González, Sarrafiore, Ogaz y Faundez

En ese contexto, Pablo Hoffmann, presidente del elenco celeste, abordó el futuro de estas cuatro figuras y dejó en claro que, por ahora, no existe una decisión definitiva respecto a posibles ventas.

“En este momento, en esta etapa del campeonato, no he escuchado ninguna decisión de que se esté pensando en una venta, pero las cosas en el fútbol cambian. Lo más prudente es decir no y después se verá”, afirmó en conversación con el programa King Kong Radio.

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Además, el ex Gerente General de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) remarcó que “nos gustaría que Ogaz y Faúndez fueran a un buen equipo porque nosotros los formamos, pero estas decisiones pasan por el nuevo directorio”.

En resumen…

Pablo Hoffmann abordó el futuro de algunas de las principales figuras de O’Higgins en medio del gran presente deportivo del club.

El dirigente reconoció que hoy no existe una decisión tomada respecto a posibles ventas, aunque dejó abierta la puerta a eventuales movimientos en el mercado.