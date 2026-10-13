Uno de los titulares del elenco 'Pirata' desnudó la principal falencia de Colo Colo tras el aplastante 5-2: "Están primero y todo, pero...".

Coquimbo Unido sigue celebrando la tremenda paliza 5-2 que le dio a Colo Colo en la Fecha 24 de la Liga de Primera. Los ‘Piratas’ hicieron ver muy mal a la defensa alba, que tras tres jornadas sin saber de triunfos ahora mira a nueve puntos de distancia a Universidad de Chile, su más cercano perseguidor.

Uno que analizó la victoria coquimbana, fue el mediocampista Alejandro Camargo, quien con mayor perspectiva, identificó la principal falencia del equipo de Fernando Ortiz en el Francisco Sánchez Rumoroso, un aspecto que el vigente campeón supo aprovechar para marcar una fuerte diferencia en el marcador.

“Yo decía que era un rival fuerte, que está primero y todo, pero es un rival que le hace muchos goles, porque su forma de juego es proponer y creo que se dio de la forma que queríamos”, reveló el argentino en conversación con Bolavip Chile.

Luego explicó: “Nosotros con el marcador a favor trataron de ir a buscar, pero dejando pocos jugadores atrás, porque la verdad que si hubiésemos hecho ocho, nadie decía nada, pero creo que estuvimos muy bien en todas las líneas y bueno, supimos aprovechar en los momentos justos las situaciones de gol que tuvimos”.

La Copa de la Liga y crítica a la ANFP

Camargo también tuvo palabras para la nueva reprogramación que sufrió la final de la Copa de la Liga. “Hay que replanificar todo lo que habías hecho, y la verdad que es más trabajo quizás para los cuerpos técnicos. Para nosotros cambiar la mentalidad de un día a otro, sabiendo que supuestamente iba a jugar este viernes también el hecho de que no sabíamos dónde era, después dijeron tal lugar y no era, así que es difícil”.

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Finalmente, el mendocino le mandó un tirón de orejas a la ANFP por las constantes suspensiones. “Son cuestiones que se tienen que organizar mucho mejor y esperemos que lo puedan hacer a futuro porque ya se han tenido varios problemas con partidos, por ejemplo con Everton y la U, que jugaron dos veces el mismo día. Son cosas a tener en cuenta para el año que viene y que se quieran mejorar las cosas”.