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Campeonato Nacional

Alineaciones de Deportes Concepción y Unión La Calera por la Campeonato Nacional: formaciones probables

Deportes Concepción y Unión La Calera se enfrentan este domingo 11 de octubre por la Campeonato Nacional. Las formaciones probables de los dos equipos.

Deportes Concepcion vs. Union La Calera, Campeonato Nacional
Deportes Concepcion vs. Union La Calera, Campeonato Nacional

Se viene Deportes Concepción vs. Unión La Calera este domingo 11 de octubre desde las 17:30 hora de Chile por la Campeonato Nacional: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Deportes Concepción y Unión La Calera

Deportes Concepción viene de empatar 1-1 con Colo-Colo y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

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Unión La Calera viene de ganarle 1-0 a Deportes Limache y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Deportes Concepción y Unión La Calera

Deportes Concepción (4-2-3-1): Nicolas Araya, Dilan Varas, Fausto Grillo, Norman Rodriguez, Ariel Caceres, Jorge Henriquez, Mario Sandoval, Yonathan Rodriguez, Joaquin Larrivey, Ethan Espinoza, Cristian Riquelme. DT: Fernando Diaz.

Unión La Calera (4-1-4-1): Nicolas Avellaneda, Cristian Gutierrez, Vicente Lavin, Juan Salomoni, Christopher Diaz, Martin Hiriart, Rodrigo Perez, Kevin Mendez, Brian Nicolás Ferreyra, Camilo Moya, Sebastian Saez. DT: John Armijo.

Suplentes de Deportes Concepción: Fernando Romero, Fernando Martinez, Carlos Escobar, Nery Veloso, Joaquin Montecinos, Aldrix Jara, Misael Davila, Matias Cavalleri, Diego Acosta, Mateo Gonzalez.

Suplentes de Unión La Calera: Yonathan Andia, Nicolas Palma, Bayron Oyarzo, Yerko Leiva Lazo, Francisco Pozzo, Nelson Espinoza, Pablo Valero, Matias Campos, Joan Cruz.

La previa de Deportes Concepción y Unión La Calera: todo lo que hay que saber

  • Día: domingo 11 de octubre
  • Hora: 17:30 (hora de Chile)
  • Historial: 6 cruces — Deportes Concepción ganó 3, Unión La Calera ganó 2 y empataron 1
  • Último antecedente: 14/04/2026: Unión La Calera 1-0 Deportes Concepción
  • Próximo partido de Deportes Concepción: vs. La Serena, domingo 25 de octubre
  • Próximo partido de Unión La Calera: vs. Universidad Católica, domingo 25 de octubre
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