Alineaciones de Deportes Concepción y Unión La Calera por la Campeonato Nacional: formaciones probables

Se viene Deportes Concepción vs. Unión La Calera este domingo 11 de octubre desde las 17:30 hora de Chile por la Campeonato Nacional: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan Deportes Concepción y Unión La Calera
Deportes Concepción viene de empatar 1-1 con Colo-Colo y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Unión La Calera viene de ganarle 1-0 a Deportes Limache y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Deportes Concepción y Unión La Calera
Deportes Concepción (4-2-3-1): Nicolas Araya, Dilan Varas, Fausto Grillo, Norman Rodriguez, Ariel Caceres, Jorge Henriquez, Mario Sandoval, Yonathan Rodriguez, Joaquin Larrivey, Ethan Espinoza, Cristian Riquelme. DT: Fernando Diaz.
Unión La Calera (4-1-4-1): Nicolas Avellaneda, Cristian Gutierrez, Vicente Lavin, Juan Salomoni, Christopher Diaz, Martin Hiriart, Rodrigo Perez, Kevin Mendez, Brian Nicolás Ferreyra, Camilo Moya, Sebastian Saez. DT: John Armijo.
Suplentes de Deportes Concepción: Fernando Romero, Fernando Martinez, Carlos Escobar, Nery Veloso, Joaquin Montecinos, Aldrix Jara, Misael Davila, Matias Cavalleri, Diego Acosta, Mateo Gonzalez.
Suplentes de Unión La Calera: Yonathan Andia, Nicolas Palma, Bayron Oyarzo, Yerko Leiva Lazo, Francisco Pozzo, Nelson Espinoza, Pablo Valero, Matias Campos, Joan Cruz.
La previa de Deportes Concepción y Unión La Calera: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 11 de octubre
- Hora: 17:30 (hora de Chile)
- Historial: 6 cruces — Deportes Concepción ganó 3, Unión La Calera ganó 2 y empataron 1
- Último antecedente: 14/04/2026: Unión La Calera 1-0 Deportes Concepción
- Próximo partido de Deportes Concepción: vs. La Serena, domingo 25 de octubre
- Próximo partido de Unión La Calera: vs. Universidad Católica, domingo 25 de octubre