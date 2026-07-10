El libro de pases del balompié criollo arde con una operación cruzada que promete sacudir los escritorios del sur y de la Región de Valparaíso.

Las oficinas de los equipos del fútbol chileno se transformaron en un verdadero hervidero de rumores y gestiones secretas que prometen alterar drásticamente las pizarras tácticas para la segunda rueda del campeonato.

El mercado de fichajes sigue al rojo vivo con incorporaciones, salidas y, ahora también, se podría dar un trueque entre clubes que agitaría por completo el panorama nacional.

Según informa el medio Sabes Deportes, Deportes Concepción está muy interesado en contar con los servicios de Joaquín Montecinos, extremo que actualmente defiende la camiseta de Deportes Limache, de cara al segundo semestre del año.

Para viabilizar la operación y destrabar la salida del veloz atacante, la dirigencia del “León de Collao” está proponiendo un inédito intercambio de piezas al bando de los “Tomateros” en la mesa de negociación.

El fútbol chileno podría ser testigo de un bombástico trueque entre Deportes Limache y Deportes Concepción

El destino de Leo Valencia en la balanza y el plazo límite de Quilín

El nombre escogido por las huestes lilas para destrabar las conversaciones es uno que supo vestir la camiseta de la selección chilena en la Copa Confederaciones, aunque su presente deportivo en la octava región no ha cumplido con las expectativas de la tribuna.

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Bajo ese contexto, el futbolista que podría llegar al equipo de la Región de Valparaíso sería Leonardo Valencia, quien tras arribar como el refuerzo estrella de los lilas en su vuelta a la Primera División, no ha tenido un buen rendimiento en el césped.

Las aristas que pueden inclinar la balanza en los escritorios contemplan los siguientes puntos de análisis: Por el momento, ambas instituciones se mantienen firmes en las tratativas. El medio ya citado recalca que la buena relación institucional entre Deportes Concepción y Deportes Limache actúa como un tremendo aliciente para afinar los detalles económicos y concretar el bando.

Mientras se pulen las cláusulas, tanto Montecinos como Valencia se mantienen entrenando de forma normal en sus actuales equipos.

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El reloj corre en las oficinas: Cabe recordar que el mercado de pases del fútbol chileno se cierra de forma definitiva el próximo sábado 8 de agosto a las 23:59 horas, por lo que ambas directivas cuentan con un buen margen de tiempo para amarrar este histórico intercambio de dos jugadores con pasado en la Selección Chilena.