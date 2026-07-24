Esta noche se enfrentan Colo Colo y Deportes Limache en la reanudación de la Liga de Primera 2026, donde hay una importante ausencia en el elenco tomatero

Este viernes se reanuda la Liga de Primera 2026, donde el líder sale a la cancha para enfrentar a su bestia negra. Hablamos de Colo Colo y Deportes Limache, que se vuelven a ver las caras en la primera fecha de la segunda rueda del torneo (16).

En el inicio del campeonato los tomateros goleron por 3-1 a los albos en Valparaíso, pero ahora el Cacique llega fortalecido y con 10 puntos de ventaja en la cima, además que será local en el Estadio Monumental.

Para este compromiso el equipo del interior de la Quinta Región viene con una llamativa baja, quien no estará por el resto de la temporada.

Se trata del atacante Joaquín Montecinos, que luego de seis meses cambió de equipo, pues partió a Deports Concepción, también de Primera División.

El futbolista de 30 años se fue a la Región del Biobío en una especie de trueque, pues Limache se trajo desde el León de Collao al volante Leonardo Valencia.

El ex Xolos de Tijuana y Querétaro disputó 25 partidos con los Tomateros en el primer semestre, siendo titular en la mitad de los compromisos, aportando con cuatro goles y tres asistencias.

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Además de Leo Valencia, el equipo que dirige Víctor Rivero se reforó con Tiago Galletto, Hugo Martínez, Dylan Escobar y Josué Ovalle.

Joaquín Montecinos junto a los refuerzos de Deportes Concepción. (Foto: @elconce_cl)

¿A qué hora se juega y quién tranrmite este partido?

Este partido se disputa este viernes 24 de julio desde las 20:30 horas en el Estadio Monumental, válido por la fecha 16 de la Liga de Primera. La transmisión está a cargo de TNT Sports Premium y HBO Max.

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En síntesis