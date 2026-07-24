El Cacique vence por 3-1 a los tomateros y siguen estirando su diferencia como líderes indiscutidos de la Liga de Primera 2026.

Este viernes se reanudó la Liga de Primera 2026 tras el parón de invierno y el líder Colo Colo volvió a saltar a la cancha, donde recibió a su “bestia negra” del último tiempo: Deportes Limache.

Pero esta vez el Cacique se tomó revancha y se impuso por 3-1 en una fría noche en el Estadio Monumental, con los goles de Álvaro Madrid (47′), Jeyson Rojas (56′) y el juvenil Felipe Raipán (88′).

El descuento para la visita fue de Daniel ‘Popín’ Castro con un lanzamiento penal (74′) que estuvo muy cerca de tapar el joven arquero Gabriel Maureira.

Felipe Raipán convirtió su segundo gol con tan solo 16 años. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

Con este resultado, los albos siguen aumentando su ventaja en la cima de la tabla de posiciones, llegando a 39 puntos con 16 partidos disputados.

Con este triunfo, le sacan 13 unidades de diferencia a su más cercano escolta que es Universidad Católica (26 pts), aunque los Cruzados mañana (sábado) enfrentan a Deportes La Serena en el Claro Arena.

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Por su parte, Limache se sigue desplomando en la clasificación y ahora queda en la novena ubicación, con 21 puntos y fuera de la zona de clasificación a copas internacionales.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026:

Pos. Equipo PTS J G E P GF GC Dif. 1 Colo-Colo 39 16 13 0 3 32 13 +19 2 Universidad Católica 26 15 8 2 5 35 20 +15 3 Universidad de Chile 24 15 6 6 3 17 10 +7 4 Coquimbo 24 15 7 3 5 22 18 +4 5 Palestino 24 15 7 3 5 23 21 +2 6 Huachipato 23 15 7 2 6 23 22 +1 7 Everton 22 15 6 4 5 19 15 +4 8 Ñublense 22 15 5 7 3 18 19 -1 9 Deportes Limache 21 16 6 3 7 31 26 +5 10 O’Higgins 20 15 6 2 7 19 22 -3 11 Universidad de Concepción 19 15 5 4 6 13 26 -13 12 La Serena 18 15 4 6 5 21 25 -4 13 Audax Italiano 16 15 4 4 7 18 21 -3 14 Concepción 14 15 4 2 9 14 23 -9 15 Cobresal 13 15 4 1 10 19 29 -10 16 Unión La Calera 12 15 3 3 9 14 28 -14

En síntesis

Colo Colo triunfó 3-1 ante Deportes Limache en el Estadio Monumental.

ante Deportes Limache en el Estadio Monumental. 39 puntos en 16 partidos lo consolidan como líder exclusivo del torneo.

lo consolidan como líder exclusivo del torneo. 13 unidades de ventaja tiene sobre su escolta, Universidad Católica (26 puntos).