Este viernes se reanudó la Liga de Primera 2026 tras el parón de invierno y el líder Colo Colo volvió a saltar a la cancha, donde recibió a su “bestia negra” del último tiempo: Deportes Limache.
Pero esta vez el Cacique se tomó revancha y se impuso por 3-1 en una fría noche en el Estadio Monumental, con los goles de Álvaro Madrid (47′), Jeyson Rojas (56′) y el juvenil Felipe Raipán (88′).
El descuento para la visita fue de Daniel ‘Popín’ Castro con un lanzamiento penal (74′) que estuvo muy cerca de tapar el joven arquero Gabriel Maureira.
Felipe Raipán convirtió su segundo gol con tan solo 16 años. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)
Con este resultado, los albos siguen aumentando su ventaja en la cima de la tabla de posiciones, llegando a 39 puntos con 16 partidos disputados.
Con este triunfo, le sacan 13 unidades de diferencia a su más cercano escolta que es Universidad Católica (26 pts), aunque los Cruzados mañana (sábado) enfrentan a Deportes La Serena en el Claro Arena.
Por su parte, Limache se sigue desplomando en la clasificación y ahora queda en la novena ubicación, con 21 puntos y fuera de la zona de clasificación a copas internacionales.
La tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026:
|Pos.
|Equipo
|PTS
|J
|G
|E
|P
|GF
|GC
|Dif.
|1
|Colo-Colo
|39
|16
|13
|0
|3
|32
|13
|+19
|2
|Universidad Católica
|26
|15
|8
|2
|5
|35
|20
|+15
|3
|Universidad de Chile
|24
|15
|6
|6
|3
|17
|10
|+7
|4
|Coquimbo
|24
|15
|7
|3
|5
|22
|18
|+4
|5
|Palestino
|24
|15
|7
|3
|5
|23
|21
|+2
|6
|Huachipato
|23
|15
|7
|2
|6
|23
|22
|+1
|7
|Everton
|22
|15
|6
|4
|5
|19
|15
|+4
|8
|Ñublense
|22
|15
|5
|7
|3
|18
|19
|-1
|9
|Deportes Limache
|21
|16
|6
|3
|7
|31
|26
|+5
|10
|O’Higgins
|20
|15
|6
|2
|7
|19
|22
|-3
|11
|Universidad de Concepción
|19
|15
|5
|4
|6
|13
|26
|-13
|12
|La Serena
|18
|15
|4
|6
|5
|21
|25
|-4
|13
|Audax Italiano
|16
|15
|4
|4
|7
|18
|21
|-3
|14
|Concepción
|14
|15
|4
|2
|9
|14
|23
|-9
|15
|Cobresal
|13
|15
|4
|1
|10
|19
|29
|-10
|16
|Unión La Calera
|12
|15
|3
|3
|9
|14
|28
|-14
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En síntesis
- Colo Colo triunfó 3-1 ante Deportes Limache en el Estadio Monumental.
- 39 puntos en 16 partidos lo consolidan como líder exclusivo del torneo.
- 13 unidades de ventaja tiene sobre su escolta, Universidad Católica (26 puntos).