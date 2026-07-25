Un partido increíble se vivió esta noche en el Claro Arena, donde Universidad Católica empató 3-3 con Deportes La Serena por la decimosexta fecha de la Liga de Primera 2026.
Los Cruzados necesitaban ganar para acortar distancia con el líder Colo Colo, y lo estaban logrando hasta los 72 minutos, con los goles de Fernando Zampedri y Eugenio Mena.
Pero en los últimos 20 minutos el rumbo del partido cambió por completo, con una increíble remontada de los Papayeros, con doblete del refuerzo Gonzalo Figueroa, que ingresó en el segundo tiempo, y el gol de Matías Marín.
Y cuando todo parecía que iba a terminar con triunfo para la visita, volvió a aparecer el goleador Zampedri, para salvar a la UC con un gol de tiro libre en la última jugada del partido que rebotó en la defensa.
Fernando Zampedri volvió a ser el salvador de U. Católica. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)
Con este resultado Universidad Católica sigue en la segunda posición de la tabla con 27 puntos. Pero ahora Colo Colo les saca 12 unidades de ventaja, ya que ayer (viernes) los albos golaron por 3-1 a Deportes Limache.
Por su parte, La Serena queda en la undécima ubicación con 19 puntos y se va alejando de a poco de la zona de descenso.
Ahora hay que esperar lo que pase mañana (domingo), ya que Universidad de Chile podría alcanzar en puntaje a Católica, en su visita a Audax Italiano a las 17:30 horas en La Florida.
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La tabla de posiciones de la Liga de Primera
|Pos.
|Equipo
|PTS
|J
|G
|E
|P
|GF
|GC
|Dif.
|1
|Colo-Colo
|39
|16
|13
|0
|3
|32
|13
|+19
|2
|Universidad Católica
|27
|16
|8
|3
|5
|38
|23
|+15
|3
|Universidad de Chile
|24
|15
|6
|6
|3
|17
|10
|+7
|4
|Coquimbo
|24
|15
|7
|3
|5
|22
|18
|+4
|5
|Palestino
|24
|15
|7
|3
|5
|23
|21
|+2
|6
|Huachipato
|24
|16
|7
|3
|6
|26
|25
|+1
|7
|Everton
|22
|15
|6
|4
|5
|19
|15
|+4
|8
|Ñublense
|22
|15
|5
|7
|3
|18
|19
|-1
|9
|Deportes Limache
|21
|16
|6
|3
|7
|31
|26
|+5
|10
|O’Higgins
|20
|15
|6
|2
|7
|19
|22
|-3
|11
|La Serena
|19
|16
|4
|7
|5
|24
|28
|-4
|12
|Universidad de Concepción
|19
|15
|5
|4
|6
|13
|26
|-13
|13
|Audax Italiano
|16
|15
|4
|4
|7
|18
|21
|-3
|14
|Concepción
|14
|15
|4
|2
|9
|14
|23
|-9
|15
|Cobresal
|14
|16
|4
|2
|10
|22
|32
|-10
|16
|Unión La Calera
|12
|15
|3
|3
|9
|14
|28
|-14
En síntesis
- Universidad Católica empató 3-3 ante Deportes La Serena en el Claro Arena.
- Fernando Zampedri anotó dos goles, logrando la igualdad con un tiro libre final.
- Colo Colo lidera la tabla con 12 puntos de ventaja sobre los Cruzados.