Los Cruzados salvaron un empate sobre la hora tras la increíble remontada de los Papayeros en el segundo tiempo.

Un partido increíble se vivió esta noche en el Claro Arena, donde Universidad Católica empató 3-3 con Deportes La Serena por la decimosexta fecha de la Liga de Primera 2026.

Los Cruzados necesitaban ganar para acortar distancia con el líder Colo Colo, y lo estaban logrando hasta los 72 minutos, con los goles de Fernando Zampedri y Eugenio Mena.

Pero en los últimos 20 minutos el rumbo del partido cambió por completo, con una increíble remontada de los Papayeros, con doblete del refuerzo Gonzalo Figueroa, que ingresó en el segundo tiempo, y el gol de Matías Marín.

Y cuando todo parecía que iba a terminar con triunfo para la visita, volvió a aparecer el goleador Zampedri, para salvar a la UC con un gol de tiro libre en la última jugada del partido que rebotó en la defensa.

Fernando Zampedri volvió a ser el salvador de U. Católica. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

Con este resultado Universidad Católica sigue en la segunda posición de la tabla con 27 puntos. Pero ahora Colo Colo les saca 12 unidades de ventaja, ya que ayer (viernes) los albos golaron por 3-1 a Deportes Limache.

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Por su parte, La Serena queda en la undécima ubicación con 19 puntos y se va alejando de a poco de la zona de descenso.

Ahora hay que esperar lo que pase mañana (domingo), ya que Universidad de Chile podría alcanzar en puntaje a Católica, en su visita a Audax Italiano a las 17:30 horas en La Florida.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera

Pos. Equipo PTS J G E P GF GC Dif. 1 Colo-Colo 39 16 13 0 3 32 13 +19 2 Universidad Católica 27 16 8 3 5 38 23 +15 3 Universidad de Chile 24 15 6 6 3 17 10 +7 4 Coquimbo 24 15 7 3 5 22 18 +4 5 Palestino 24 15 7 3 5 23 21 +2 6 Huachipato 24 16 7 3 6 26 25 +1 7 Everton 22 15 6 4 5 19 15 +4 8 Ñublense 22 15 5 7 3 18 19 -1 9 Deportes Limache 21 16 6 3 7 31 26 +5 10 O’Higgins 20 15 6 2 7 19 22 -3 11 La Serena 19 16 4 7 5 24 28 -4 12 Universidad de Concepción 19 15 5 4 6 13 26 -13 13 Audax Italiano 16 15 4 4 7 18 21 -3 14 Concepción 14 15 4 2 9 14 23 -9 15 Cobresal 14 16 4 2 10 22 32 -10 16 Unión La Calera 12 15 3 3 9 14 28 -14

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En síntesis