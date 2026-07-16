El histórico exfutbolista de Cobreloa e integrante de aquel proceso mundialista barrió con la versión del "Coca".

La polémica se encendió con todo luego de que Gabriel Coca Mendoza acusara abiertamente que su ausencia en la nómina final para el Mundial de Francia 1998 se debió a un veto directo de Víctor Hugo y Cristián Castañeda con el director técnico Nelson Acosta.

Sin embargo, en conversación exclusiva con BOLAVIP, el exseleccionado y referente de Cobreloa, Marcelo Miranda, desestimó por completo esta teoría y aseguró que su excompañero está totalmente errado en sus declaraciones.

“Yo, siendo de Cobreloa en esos momentos, ni de la U ni de Colo Colo, nunca vi eso. Incluso yo siempre me llevé bien con los jugadores de la U y con los de Colo Colo compartí mucho”, comenzó aclarando Miranda, quien recalcó que al no pertenecer a ninguno de los dos clubes más populares del país, su perspectiva dentro de ese camarín era sumamente clara y objetiva.

Al ser consultado sobre si los hermanos Castañeda tenían el poder de armar el equipo o vetar a otros futbolistas con el cuerpo técnico, Miranda fue tajante al descartar cualquier tipo de manipulación:

“Yo creo que los de la U estaban pasando por un buen momento porque estuvieron en Copa Libertadores, a punto de haber llegado a lo mejor a una final, y creo que en eso siempre elegía a los jugadores que estaban en su mejor momento”, explicó.

Marcelo Miranda no cree en la teoría de Gabriel Mendoza

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Miranda deslizó que la no convocatoria pasó por un tema netamente deportivo. “A lo mejor el Coca no estaba pasando por su mejor momento y por eso no lo llamó”, teorizó.

Aunque reconoció que los jugadores de la U sí tenían una relación cercana con Acosta, aclaró que eso no influía en las decisiones: “Tenían una amistad, ellos vivían cerca… se dijo que compartían asados, pero eso es como diríamos que el Coca era regaloneado de Mirko Jozic”, comparó de manera muy gráfica.

Marcelo Miranda destaca a Víctor Castañeda

Para sepultar la teoría de Mendoza, Miranda recordó su estrecha relación con uno de los señalados. “Yo con Víctor tengo una muy buena amistad porque él fue el que me enseñó mucho en Concepción. Y me tocó muchas veces la pieza con él en la concentración, y nunca vi o escuché que él dijera ‘no, voy a decirle esto a Nelson’… No, no”, enfatizó con total seguridad.

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Finalmente, el exlateral de la Roja sentenció que este rumor no tiene ningún asidero en la realidad: “Yo creo que el Coca se equivocó. Se equivocó porque no fue así, y si hubiera sido así, yo creo que la mayoría nos hubiéramos dado cuenta”.