Claudio Bravo revela el cargo que asumiría en política: “Así poder remover a todo corrupto”

El otrora capitán de la selección chilena entregó luces del cargo que le gustaría asumir en la política con un fuerte mensaje en redes sociales.

El histórico excapitán de la selección chilena y bicampeón de América, Claudio Bravo, volvió a mostrar su interés por el ámbito de la política tras lanzar un fuerte mensaje en redes sociales donde dejó entrever qué cargo público le gustaría ejercer.

El exarquero y actual comentarista deportivo de ESPN reaccionó en redes sociales a una transmisión del concejo municipal en Buin -comuna donde reside-, instancia en la que se discutían denuncias por presuntas irregularidades y casos de corrupción.

Fue ahí donde Bravo lanzó una potente reflexión que rápidamente generó repercusión en redes sociales: “Me encantaría ser alcalde y así poder remover a todo corrupto que confunde servicio público con servicio personal”.

Los guiños de Claudio Bravo en política…

El mensaje del formado en Colo Colo y cuya carrera llegó a su punto final tras la Copa América 2024, no es el primero relacionado a la política. Son varios los episodios donde el otrora guardameta alzó la voz en temas sociales y contingentes.

En 2020, en el programa Mujeres con Opinión, Bravo aseguró que “me gustaría tener alguna opción en la política, porque me gusta mucho la parte de poder ayudar a los demás. Poder realizar algunas cosas que he visto en Europa para implementar en Chile. El país tiene la capacidad de poder hacer muchas cosas, pero a veces nos quedamos cortos”.

Publicidad

Uno de sus mensaje más fuertes ocurrió en 2019 cuando en pleno estallido social, el exgolero del Barcelona y Manchester City dijo: “Vendieron a los privados nuestra agua, luz, gas, educación, salud, jubilación, medicamentos, nuestros caminos, bosques, el salar de Atacama, los glaciares, el transporte. ¿Algo más? ¿No será mucho? No queremos un Chile de algunos pocos. Queremos un Chile de todos”.

Incluso, en las últimas elecciones, la entonces candidata de la UDI, Evelyn Matthei había asegurado tener conversaciones avanzadas con Bravo para que ejerciera como ministro del Deporte en un eventual gobierno. Finalmente dicho proyecto no ocurrió, ya que la exalcaldesa de Providencia fue aplastada en primera vuelta.

En síntesis…

Deseo de ser alcalde: Claudio Bravo manifestó su interés en liderar una alcaldía para combatir la corrupción y el mal uso del servicio público.

Claudio Bravo manifestó su interés en liderar una alcaldía para combatir la corrupción y el mal uso del servicio público. Vocación social: El exjugador busca replicar modelos europeos en Chile, enfocándose en la ayuda social y el bienestar común.

El exjugador busca replicar modelos europeos en Chile, enfocándose en la ayuda social y el bienestar común. Perfil político: El excapitán mantiene un largo historial de opiniones sobre temas país, habiendo sido vinculado incluso a un posible ministerio.