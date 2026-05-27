Este miércoles comenzó la concentración de Brasil para el Mundial 2026, donde Carlo Ancelotti le dio la bienvenida a Neymar que llegó en helicóptero.

La Selección de Brasil comenzó su preparación para el Mundial 2026 en la Granja Comary en Río de Janeiro, hasta donde llegaron los 26 convocados por el entrenador Carlo Ancelotti, entre ellos Neymar.

El astro del Santos arribó en helicóptero al complejo deportivo de la Conferederación Brasileña de Fútbol (CBF), regresando como una estrella a la Verdeamarela después de casi tres años.

Cabe recordar que Ney no había sido considerado por el técnico italiano en todo su proceso, pero logró meterse por la ventana en la lista final para la Copa del Mundo, con una gran presión mediática.

Pero esta jornada, Ancelotti acogió al atacante de 34 años con un afectuoso abrazo, dándole una calurosa bienvenida, lo que quedó registrado en un video que subió el medio 433 a sus redes sociales.

En la instancia, se pudo ver a Neymar saludando a sus compañeros, entre ellos Casemiro y Lucas Paquetá.

Mira el VIDEO a continuación:

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¿Cuándo debuta Brasil y cuál es su grupo en el Mundial 2026?

Brasil competirá en el Grupo C junto a Marruecos, Haití y Escocia. Su debut será ante los marroquíes el sábado 13 de junio a las 18:00 horas en el Metlife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos.

En síntesis