El entrenador Fernando Ortiz hace solo un cambio en Colo Colo, en comparación al equipo titular que viene de vencer a Millonarios.

La Liga de Primera 2026 se reanuda esta noche con el partido entre Colo Colo y Deportes Limache, válido por la decimosexta fecha, donde el Cacique buscará vencer a su bestia negra.

Así es, porque hasta ahora los albos no saben de triunfos ante el elenco tomatero, incluso en el estreno por la primera rueda cayeron por 3-1 en Valparaíso.

Para esta ocasión el entrenador Fernando Ortiz busca una victoria sólida en el Estadio Monumental, para que el cuadro popular pueda seguir estirando su ventaja como líder del torneo, que hasta el momento es de 10 puntos.

Eso sí, el cuadro popular tiene algunas bajas importantes, como los lesionados Marcos Bolados, Fernando De Paul y Lautaro Pastrán. A ellos se suman los suspendidos Joaquín Sosa, Javier Méndez y Javier Correa.

Aunque la buena noticia para el técnico argentino es que se recuperó a tiempo el defensa nacional Jonathan Villagra, que volverá a su lugar en la zaga junto a Arturo Vidal y Erick Wiemberg. Este último reemplazará a Sosa como stopper por izquierda.

De esta forma, Colo Colo solo tendrá un cambio en comparación al equipo titular que viene de vencer por 1-0 a Millonarios, en el partido amistoso que se disputó en Colombia el sábado pasado.

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La formación de Colo Colo: Gabriel Maureira; Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Erick Wiemberg; Jeyson Rojas, Tomás Alarcón, Álvaro Madrid, Víctor Felipe Méndez, Diego Ulloa; Leandro Hernández y Maximiliano Romero.

Formación de Colo Colo vs. Deportes Limache.

¿A qué hora y quién transmite el partido?

El partido de Colo Colo y Deportes Limache se juega este viernes 24 de julio desde las 20:30 horas en el Estadio Monumental, válido por la fecha 16 de la Liga de Primera. La transmisión está a cargo de TNT Sports Premium y HBO Max.

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En síntesis