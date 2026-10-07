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Copa Chile

¿Básico o Premium? Qué señal de TNT Sports transmite Coquimbo Unido vs. Cobreloa por Copa Chile

Coquimbo Unido recibe a Cobreloa por la revancha de los octavos de final de Copa Chile. La ida terminó 2-1 a favor del Pirata.

Coquimbo Unido y Cobreloa se ven las caras este miércoles por Copa Chile.
© PhotosportCoquimbo Unido y Cobreloa se ven las caras este miércoles por Copa Chile.

Coquimbo Unido y Cobreloa vuelven a enfrentarse este miércoles por la revancha de los octavos de final de la Copa Chile. Los Piratas llegan con ventaja tras imponerse por 2-1 en el duelo de ida disputado en Calama, por lo que buscarán sellar su clasificación a las semifinales jugando como locales.

Cobreloa, en tanto, afrontará el compromiso con un equipo alternativo y sin Mario Salas en la banca. El entrenador decidió quedarse en Calama para preparar el duelo del domingo ante Deportes Copiapó por la Primera B, por lo que su ayudante Patricio Lira estará a cargo del equipo en el Francisco Sánchez Rumoroso.

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A qué hora juegan Coquimbo Unido vs. Cobreloa

El partido entre Coquimbo Unido y Cobreloa está programado para este miércoles 7 de octubre, a partir de las 19:00 horas, en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

¿Dónde ver Coquimbo Unido vs. Cobreloa por Copa Chile?

El encuentro entre Coquimbo Unido y Cobreloa será transmitido por TNT Sports Premium en televisión. Además, los hinchas podrán seguir la revancha vía streaming a través de HBO Max.

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Rodrigo Realpe
Rodrigo Realpe
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