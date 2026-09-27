Diego Oyarzún no se guardó nada contra la Federación y la ANFP tras la polémica llave entre viñamarinos y universitarios.

Un fuerte mensaje lanzó el capitán de Everton, Diego Oyarzún, tras la eliminación en Copa Chile a manos de Universidad de Chile, en una llave marcada por la polémica reprogramación del duelo de ida tras los incidentes del pasado jueves en el Estadio Sausalito.

Y es que el referente evertoniano no se guardó nada luego que los ‘Ruleteros’ tuvieran que jugar los minutos restantes del primer partido en el Estadio Nacional como “locales” y a puertas cerradas.

Diego Oyarzún, en la imagen, no se guardó nada (Photosport).

“Espero hayan disfrutado este día… vergonzoso”

Una vez consumada la clasificación de la U a cuartos de final, el defensor lanzó un incendiario mensaje contra la Federación de Fútbol de Chile y la ANFP. En entrevista con TNT Sports a pie de cancha, Oyarzún prendió el ventilador.

“Déjame mandar saludos a los inoperantes e ineficientes de la ANFP y la Federación. Espero hayan disfrutado de este día histórico y vergozoso para el fútbol nacional”, disparó.

Oyarzún también tuvo palabras para sus compañeros, por lo realizado en la llave ante los universitarios. “El segundo tiempo fue todo nuestro, queda la bronca de no jugar así toda la llave. Aplaudo de pie a mis compañeros por lo que pasó estos días, la injusticia de todo lo que la gente sabe que se vivió”.

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Luego insistió: “estamos muy molestos con las decisiones que se tomaron, este es un grupo honesto en venir y presentarnos”.

“Vender cara la derrota a pesar del dolor no solamente por el partido, sino por lo que pasó estos días. Estoy orgulloso, esto nos tiene que dar un impulso extra para lo que viene”, cerró.

Diego Oyarzun y su mensaje a la ANFP pic.twitter.com/4TmhnyRZ4T — Chilean Premier League (@AbranCancha8) September 27, 2026

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En síntesis…