Colo Colo y la U en alerta: Delegación Presidencial pide reprogramar duelos de Copa Chile

La entidad gubernamental solicitó postergar los partidos de albos y azules, pactados para este martes 20 y miércoles 21 de octubre.

La Región Metropolitana toma precauciones ante los complejos pronósticos meteorológicos: la Delegación Presidencial se inclinó por una potente decisión que afecta a Colo Colo y Universidad de Chile.

¿Qué pasó? Según información de Radio ADN, la entidad gubernamental solicitó reprogramar los partidos de ambos equipos, válidos por las revanchas de los cuartos de final de Copa Chile.

En el caso del cuadro albo, debe disputar los 45′ restantes de su llave contra Deportes Puerto Montt: tal cita está fijada para este martes 20 de octubre, a las 16:00 horas, en el Estadio Monumental. Será sin público.

Por su parte, el elenco azul debe recibir a Deportes Antofagasta este miércoles 21 de octubre, desde las 19:00 horas, en el Estadio Santa Laura. Sin embargo, ello quedó en incertidumbre.

La fuente mencionada asegura que dichos encuentros de Colo Colo y Universidad de Chile quedarán “sujeto a lo que resolverá la ANFP, que tiene agendada una reunión con la orgánica este martes 20 de octubre”.

El factor meteorológico azota a Colo Colo y Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Colo Colo y Universidad de Chile corren riesgo

A su vez, el sitio adelantó que el duelo entre universitarios y pumas tiene menor probabilidad de realizarse en la fecha establecida. Todo indica que habrá que buscarle otra jornada en el calendario.

“Se proyecta que tras la cita, agendada para el mediodía, habrá una resolución definitiva, lo que podría ocurrir respecto a una postergación que asoma como inminente en el caso del cruce de Universidad de Chile“, cerró la publicación.