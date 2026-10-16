Los Cruzados y los azules se verán las caras el próximo domingo 1 de noviembre por la fecha 26 de la Liga de Primera 2026.

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) dio a conocer la programación de la fecha 26 de la Liga de Primera 2026, donde el plato de fondo es el clásico universitario.

En esta ocasión, Universidad Católica recibirá a Universidad de Chile en el Claro Arena, un partido que de por sí tiene muchos condimentos, pero que esta vez también se le agrega la lucha que tienen por el Chile 2.

Ambos son los escoltas de Colo Colo en la parte alta de la tabla de posiciones y están peleando palmo a palmo el segundo lugar para clasificar de forma directa a la Copa Libertadores 2027.

Por ahora los azules tienen la primera opción, pues están ocupando aquel segundo lugar con 45 puntos, dejando a la UC en la tercera posición con 42 unidades.

Eso sí, los Cruzados tienen un partido menos, pues el pasado fin de semana no pudieron jugar su compormiso contra Audax Italiano por el aluvión en San Carlos de Apoquindo.

Para el clásico universitario quedan 15 días y entremedio se llevará a cabo la fecha 25 de la Liga de Primera, así como las definiciones de cuartos de final de la Copa Chile.

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¿Cuándo y a qué hora se disputará el clásico universitario?

El clásico universitario entre Universidad Católica y Universidad de Chile quedó agendado para el domingo 1 de noviembre a las 17:15 horas en el Claro Arena.

El Claro Arena albergará el clásico universitario. (Foto: Dragomir Yankovic/Photosport)

En síntesis

El clásico universitario entre Universidad Católica y Universidad de Chile se jugará el 1 de noviembre a las 17:15 horas .

entre Universidad Católica y Universidad de Chile se jugará el . Universidad Católica recibirá a la U. de Chile en el Claro Arena por la fecha 26 .

recibirá a la U. de Chile en el por la . Universidad de Chile suma 45 puntos frente a las 42 unidades que registra la UC.