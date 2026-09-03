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La U ya tiene programación contra Everton: fechas y horarios para octavos de Copa Chile

Universidad de Chile tendrá dos duros compromisos contra el elenco viñamarino. El certamen local entrega cupos internacionales.

Universidad de Chile se medirá contra Everton por Copa Chile.
© PhotosportUniversidad de Chile se medirá contra Everton por Copa Chile.

Universidad de Chile quiere alcanzar un título durante esta temporada y por ello se concentra en su cruce contra Everton por Copa Chile: ya hay programación para los octavos de final.

A través de su página web, la ANFP confirmó las fechas y horarios de los compromisos de ida y vuelta. Todo comenzará en la costa y se definirá en la Región Metropolitana.

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El primer partido se disputará en el Estadio Sausalito y está programado para el jueves 24 de septiembre. Si no hay cambios en la planificación inicial, se jugará a partir de las 20:30 horas.

Luego, unos días más tarde, Universidad de Chile tendrá que recibir a Everton en el Estadio Nacional. Dicho enfrentamiento está pactado para el domingo 27 de septiembre a las 17:30 horas.

Cabe consignar que entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre, se realizará una nueva edición de la fecha FIFA. En ella, cada selección podrá tener hasta cuatro encuentros. Ojo al detalle.

Universidad de Chile vs. Everton: duro cruce por los octavos de final de Copa Chile. (Imagen: Photosport)

Universidad de Chile vs. Everton: duro cruce por los octavos de final de Copa Chile. (Imagen: Photosport)

Universidad de Chile tiene programación vs. Everton

Jueves 24 de septiembre
  • Everton vs. Universidad de Chile | 20:30 horas | Estadio Sausalito
Domingo 27 de septiembre
  • Universidad de Chile vs. Everton | 17:30 horas | Estadio Nacional
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Un recordatorio: el ganador de la llave entre Universidad de Chile y Everton esperará por rival en cuartos de final. Puede ser Deportes Antofagasta o Deportes Iquique.

Martín Aliaga
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