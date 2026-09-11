La U sufre un nuevo dolor de cabeza por las lesiones: Charles Aránguiz sufrió un golpe en la rodilla y sería duda para enfrentar a La Serena.

Fernando Gago sumó un nuevo dolor de cabeza en Universidad de Chile de cara al importante duelo de este domingo ante Deportes La Serena, por la fecha 23 de la Liga de Primera. Los azules encendieron las alarmas en el CDA debido al estado físico de Charles Aránguiz, quien podría quedar fuera del compromiso en La Portada.

Según información de ADN Deportes, el volante sufrió un golpe en una de sus rodillas que le impidió entrenar con normalidad este jueves. Durante esta jornada, el experimentado mediocampista realizó trabajos de manera parcial y, aunque existe la posibilidad de que forme parte de la citación, continuará bajo evaluación médica.

En la U esperan que Charles Aránguiz se recupere y pueda estar ante los ‘Papayeros’ (Photosport).

De esta manera, la presencia de Aránguiz ante los papayeros dependerá de cómo evolucione durante las próximas horas. Su eventual ausencia representaría un duro golpe para Gago.

Además, una posible baja del “Príncipe” se sumaría a la de Lucas Barrera, obligando al entrenador argentino a buscar alternativas para rearmar su mediocampo. En Universidad de Chile esperan que Aránguiz pueda recuperarse a tiempo y viajar con el plantel a la Región de Coquimbo.

¿Cuándo juega la La Serena vs. U. de Chile?

El compromiso entre Universidad de Chile y Deportes La Serena está programado para este domingo 13 de septiembre, a las 15:00 horas, en el Estadio La Portada. El conjunto azul marcha tercero con 39 puntos y necesita sumar para mantenerse firme en la lucha por el Chile 2.

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En síntesis…