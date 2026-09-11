El técnico azul despejó dudas sobre la dolencia en la rodilla que aqueja al Príncipe y que lo tiene en duda para enfrentar a La Serena.

Charles Aránguiz encendió las alarmas en Universidad de Chile durante las últimas horas, luego de sufrir un golpe en la rodilla que le impidió entrenar con normalidad este jueves. El capitán azul es duda para el importante duelo ante Deportes La Serena por la fecha 23 de la Liga de Primera.

Sin embargo, la situación del mediocampista tuvo una evolución positiva este viernes, ya que habría entrenado con normalidad junto al resto de sus compañeros. Pese a ello, en Universidad de Chile esperarán hasta último momento para determinar si Aránguiz viajará a la Región de Coquimbo.

Charles Aránguiz en duda para el duelo ante La Serena.

El propio Fernando Gago entregó tranquilidad respecto al estado del volante en conferencia de prensa y confirmó que se encuentra trabajando con normalidad. “Igor entrena, Charles entrena normal y Lucas tiene proceso lógico de una lesión veremos cuanto tiempo lo tenemos fuera”, señaló el técnico argentino.

De esta manera, la presencia del “Príncipe” ante los papayeros todavía no está completamente asegurada y su evolución será clave durante las próximas horas. En la U esperarán contar con su capitán para un partido importante en la lucha por el Chile 2.

Universidad de Chile enfrentará a Deportes La Serena este domingo 13 de septiembre, a las 15:00 horas, en el Estadio La Portada, por la fecha 23 de la Liga de Primera.